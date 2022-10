Alessandra Mastronardi sbalordisce tutti i suoi fan: ha trovato un “Posto felice” molto speciale, ecco di cosa si tratta.

Il cinema è fonte di intrattenimento, ma è soprattutto cultura. Un volto come quello di Alessandra Mastronardi rende fieri dell’arte portata avanti dal nostro Paese. Conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali, è un’attrice di grande talento e di sbalorditiva bellezza. Con un sorriso buca lo schermo, e lo fa con assoluta semplicità. L’attrice condivide un post molto intimo, in cui si lascia andare ad una verità che prima non aveva raccontato.

Reduce da una storia d’amore finita male, Alessandra Mastronardi ha detto di no a Ross McCall poco prima di andare all’altare. Il punto è che la stessa ha fatto chiarezza sul loro rapporto, e di come realmente sia finita.

Si sono lasciati pacificamente, e soprattutto non avevano ancora confermato le nozze, quindi alla separazione arriva anche la smentita.

Così, messa alle spalle questa storia, arriva un colpo di scena inedito. Ecco il “punto felice” dell’artista, sconvolgente.

Alessandra Mastronardi è felice, ecco con chi!

Di recente, Alessandra Mastronardi si era lasciata andare ad una inedita confessione, ma al momento quello che è certo è che sembra più felice che mai. Sembrerebbe aver ritrovato sé stessa dopo un momento di intenso cambiamento, sarà dovuta a questo percorso di rinascita, la felicità in arrivo?

Da come si vede in questo scatto da lei condiviso nel suo profilo Instagram ufficiale, la Mastronardi sorride di cuore! E’ al mare, il quale lo indica come “Posto felice” in didascalia, ma i fan più svegli non si lasciano scappare un dettaglio.

Apparentemente, sembrerebbe essere focalizzata sul blu zaffiro delle acque, ma sotto la superficie del mare, c’è di più.

Il nome della nuova fiamma è Gianpaolo, e di professione fa il dentista! Non si tratta né di un attore né di un vip, ma di una persona comune con un lavoro altrettanto comune. Già nel corso dei mesi estivi si vociferava di una frequentazione, ma adesso arriva la conferma dalla diretta interessata con lo scatto sui social.

L’amore bussa ancora una volta nel cuore di Alessandra, e lo confessa sotto gli occhi di tutti. Al momento, è noto che starebbero insieme dall’estate, in attesa di evoluzioni restiamo aggiornati.