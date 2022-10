Clamoroso abbandono al GF Vip 7: dopo Marco Bellavia, si ritira anche Lei!

Clamoroso abbandono al GF Vip 7 dopo quello di Marco Bellavia? “Non ce la faccio più, non posso stare ancora male”.

Dopo quello di Marco Bellavia, al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe esserci un altro clamoroso abbandono. Uno sfogo da parte di una concorrente fa tremare ancora Alfonso Signorini e la produzione del reality che potrebbero perdere una delle concorrenti più attese.

Dopo poche settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, la vippona sente di essere già arrivata al limite e di non riuscire ad andare avanti nonostante abbia sognato più volte di fare l’esperienza del reality. Prima in giardino con Gioele De Donà e poi in salone con Luca Salatino, così, la vippona ha ammesso di stare pensando al ritiro.

Elenoire Ferruzzi abbandona il GF Vip 7: clamoroso sfogo

Elenoire Ferruzzi che, alla vigilia del Grande Fratello Vip 7 era una delle concorrenti più attese, in giardino con Giaele De Donà, si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Elenoire ha ammesso di non sopportare nessuno all’interno della casa, di vivere male la convivenza con gli altri concorrenti e di non aver gradito come è stata gestita la sua situazione con Luca Salatino.

“Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così. Basta” – sbotta Elenoire. “Chi me lo fa fare? Io non posso stare male. Nella mia vista sono stata già abbastanza male e poi non mi piace come è stata gestita tutta la situazione. Con Luca hanno sottolineato che è fidanzato mentre di fronte alla situazione di Ginevra (Lamborghini ndr) e Antonino (Spinlabese ndr) tutti a dire ‘che bello’. Ma andate a fanc*lo“, ha aggiunto.

In salone, poi, si è confidata con Luca Salatino ha cui ha spiegato di non reggere più la situazione anche perchè è costretta a vederlo tutti i giorni. “Fuori sarebbe stato diverso, ma qua sono costretta a vederti”, ha spiegato la Ferruzzi. “Ed io cosa posso fare? Mi dispiace vederti così perchè sai quanto ti voglio bene“, ha detto Luca. “Niente. Non è colpa tua e non è colpa mia”, ha concluso la Ferruzzi.

Abbandonerà davvero il reality dopo poche settimane non reggendo più la convivenza sotto le telecamere?