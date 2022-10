Ginevra Lamborghini, chi è: età, altezza, sorella Elettra, stipendio e fidanzato

Ginevra Lamborghini, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022: età, altezza, carriera, sorella Elettra, tatuaggi, fidanzato, stipendio.

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Erede di una delle famiglia più ricche e importanti d’Italia, con una grande passione per la musica, ha deciso di mettersi in discussione partecipando alla settima edizione del reality show. Ma chi è davvero Ginevra Lamborghini?

Nome e Cognome: Ginevra Lamborghini

Data di nascita: 25 settembre 1992

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 30 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: lavora nel settore della comunicazione e come cantante

Fidanzata: Ginevra è single

Figli: Ginevra non ha figli

Tatuaggi: diversi sparsi sul corpo

Profilo Instagram: @ginevra.lamborghini

Ginevra Lamborghini: carriera, stipendio e vita privata

Ginevra Lamborghini è nata il 25 settembre 1992 a Bologna. Ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle, Flaminia, Lucrezia ed Elettra. Dopo il diploma di maturità ha frequentato l’Università Cattolica di Milano seguendo corso di scienze politiche e relazioni internazionali. Dopo aver capito di non essere fatta per quella facoltà, si inscrive all’Università di Bologna, per frequentare il corso di Cultura e tecnica del fashion.

Attualmente lavora nell’azienda di famiglia percependo uno stipendio normale come ha raccontato lei stessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022.

“Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi”.

Per quanto riguarda la vita privata, Ginevra è single e ha un rapporto complicato con la sorella Elettra di cui, all’interno del reality, ha detto:

“Non ci parliamo dal 2019. Sono stata l’unica della famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. […] I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c’è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi. […] Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”.

Il caso Marco Bellavia

Dopo l’abbandono di Marco Bellavia che ha lasciato il grande Fratello Vip, Ginevra ha fatto mea culpa. “Però è vero… l’ho fatto. Cosa? Ho fatto quello, l’ho fatto… quella cosa con la “B”, ho fatto bullismo. Senza accorgermene io ho fatto bullismo a Marco”, ha detto parlando con Antonino Spinalbese.

Subito dopo aver ricevuto la notizia dell’abbandono di Bellavia, Ginevra aveva detto: “Io faccio un mea culpa di avergli dato del cogli*ne e babbo. Non mi sono accorta, non lo sapevo fino ad oggi, che lui avesse dei problemi. Pensavo fosse solamente un coglion*. Sinceramente se lo avessi davanti a me gli chiederei scusa per averlo giudicato.