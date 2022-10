Antonella Fiordelisi contro tutti al Grande Fratello Vip 2022: lite infuocata con Patrizia e Wilma. Il “cibo” rubato da Pamela Prati scatena tutto.

Antonella Fiordelisi al centro di una lite infuocata al Grande Fratello Vip 2022 con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Tutto è stato scatenato dal “presunto cibo nascosto2 da Pamela Prati. L’argomento è stato oggetto di discussione tra i concorrenti durante la serata di ieri. Questa mattina, Antonella ha preferito chiedere informazioni alla diretta interessata scatenando la reazione di Patrizia e Wilma che l’hanno accusata di aver spettegolato.

Un’accusa che ha scatenato la dura reazione della Fiordelisi che ha rispedito al mittente l’accusa facendo notare alla Rossetti e alla Goiche che spettegolare significa “sparlare alle spalle”, cosa che lei non ha fatto preferendo parlare della questione direttamente con la Prati.

Antonella Fiordelisi contro tutti al Grande Fratello Vip 2022: il web la sostiene

“Antonella non era un problema solo tuo, era un problema di tutti”, ha sbottato Patrizia Rossetti in giardino non condividendo la scelta di Antonella di parlare direttamente con Pamela Prati della “scatola di tonno nascosta” per evitare di non trovarlo più. “Ma perchè non devo dire niente se la incrocio e ho parlato di lei?”, chiede la Fiordelisi. “Nel momento in cui la persona che ha scoperto questa cosa ti dice che ne avrebbe parlato la mattina successiva, devi mollare il colpo altrimenti diventa un pettegolezzo”, replica la Rossetti.

Nella discussione interviene anche Wilma Goich e gli animi si agitano. “Ma come siete frustrate e agitate. Calmatevi”, commenta la Fiordelisi che ha ricevuto un messaggio dall’ex di Marco Bellavia.

“C’è la legge che non posso chiedere niente a Pamela se vedo una cosa strana? Nessuno ha detto ci parlo io domani. Se io non so nulla e vi organizzate tra voi su cosa chiedere io che ne posso sapere? Se io sento una cosa strana su una componente nel gruppo, vado a chiedere e glielo dico in faccia, non spettegolo”, sbotta Antonella.

“Non spettegolare e riferisce bene”, sbraita Wilma. “Spettegolare è parlare alle spalle come fate voi”, sbotta ancora la Fiordelisi. “Puoi parlare quando sei la diretta interessata. Stai zitta e rispetta le persone. Sei una maleducata. Silenzio e stai zitta”, dice ancora Wilma. “Che figura che state facendo”, conclude la Fiordelisi. Cliccate qui per vedere il video.