Sara Manfuso, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022: età, altezza, carriera, marito, figli e l’indimenticabile violenza subita.

Sara Manfuso è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 2022. Moglie dell’ex parlamentare Andrea Roma, è stata al centro di discussioni che hanno coinvolto anche Sonia Bruganelli. Sposata, mamma e donna in carriera, la Manfuso ha accettato di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip 7, ma chi è davvero Sara Manfuso?

Nome : Sara Manfuso

: Sara Manfuso Età: 38 anni

38 anni Dat a di nascita: 1984

1984 Luogo di nascita : Cassino (Frosinone)

: Cassino (Frosinone) Segno Zodiacale: Leone

Leone Professione : opinionista ed ex modella

: opinionista ed ex modella Peso: /

/ Altezza: /

/ Tatuaggi : /

: / Profilo Instagram Ufficiale: @saramanfuso

Sara Manfuso: vita privata e carriera

Sara Manfuso è nata il 26 agosto 1984 a Cassino. In passato ha lavorato come modella e ha studiato Storia e analisi delle idee filosofiche a Cassino. Nel corso degli anni, si è fatta conoscere diventando opinionista per diverse trasmissioni televisive.

In passato ha avuto una storia con il deputato del PD Alfredo D’Attore con cui ha avuto una figlia. Dopo la fine di quella relazione, ha ritrovato l’amore in un altro esponente del PD ovvero Andrea Romano con cui è sposata dal 2020.

“È un anno particolare, difficile. Ma io gli auguri te li faccio lo stesso, anche qui. Auguri Andrea!”, la dedica di Sara al marito a maggio 2021.

Sara Manfuso e la violenza subita a 17 anni

Nel 2019, ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici, Sara ha parlato della violenza sulle donne svelando di averla subita quando aveva solo 17 anni. “Il tema della violenza sulle donne lo sento mio, l’ho vissuto sulla mia pelle. Avevo diciassette anni, so che cosa voglia dire”, ha dichiarati.

“Andavo al liceo, tornavo a casa da scuola e sotto casa trovai una persona. Nell’androne delle scale mi ha praticato violenza sessuale in maniera brutale. Faccio fatica ancora oggi a parlarne. Accadde in pieno giorno. Urlai, nell’androne del palazzo, ma non uscì nessuno. Nessuno venne a darmi aiuto. Una volta arrivata a casa, chiamai mia madre e mio padre, gli raccontai tutto e andammo a fare denuncia. Ma lui non è stato mai preso. Ho vissuto per molto tempo con grande paura, con ansia, difficoltà”.