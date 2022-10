Coccole e baci notturni: atmosfera bollente al Grande Fratello Vip 2022

Coccole, baci e confessioni al Grande Fratello Vip 2022: i due vipponi si lasciano andare ammettendo il reciproco interesse, poi il colpo di scena.

Coccole, abbracci e sorrisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che trascorrono sempre più tempo insieme. Dopo la diretta con Alfonso Signorini durante la quale, in seguito all’abbandono di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci eliminato dal pubblico, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l’atmosfera si è surriscaldata grazie ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima che, insieme a George Ciupilan e Luca Salatino è stata l’unica a tendere la mano a Marco Bellavia, dopo la puntata, si è isolata in giardino non fidandosi più di nessuno.

Raggiunta da Edoardo Donnamaria, ha ammesso di aver sentito una battuta da Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, le persone che sente più vicine, che le ha lasciato l’amaro in bocca. Edoardo le ha così consigliato di non fidarsi troppo delle persone per poi concentrarsi sul loro rapporto.

Grande Fratello Vip 2022: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più vicini

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi, ancora sconvolta per quanto accaduto a Marco Bellavia, ha ammesso di non fidarsi di Edoardo che, a suo dire, sarebbe interessato un po’ a tutte. Edoardo, in diretta, ha ammesso di provare un interesse per lei al punto da “non aver più sfiorato nessuna”. Dopo la puntata, i due si sono ritrovati in giardino dove Antonella ha spiegato di non volersi affezionare pur ammettendo di stare davvero bene con lui.

“Ma quindi ti piaccio?” chiede Antonella. Edoardo, timidamente, ammette di sì e aggiunge – “Se mi piace una persona, sono in grado di comportarmi bene”. La Fiordelisi, però, sembra non ancora disposta a lasciarsi totalmente andare. “In questo percorso voglio vederti come un amico speciale. Non mi voglio affezionare”, le parole di Antonella.

“Tu devi fare quello che ti senti”, replica Edoardo prima di darle un bacio e lasciarla da sola. I due, però, si sono poi ritrovati nuovamente da soli e, in giardino, hanno scherzato, ma si sono anche coccolati e abbracciati continuando a flirtare. La loro sarà davvero solo un’amicizia speciale o nascerà l’amore?