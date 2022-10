Amore al capolinea per la coppia più bella della storia di Uomini e Donne che aveva fatto sognare il pubblico sin dal principio. L’annuncio social.

Dopo Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia amatissima dal pubblico di Uomini e Donne, un’altra coppia, nata nello studio del programma di Maria De Filippi e che aveva coronato l’amore con il matrimonio, si è detta addio. Dopo settimane di rumors e indiscrezione, è arrivata la conferma ufficiale della rottura.

Da alcune dichiarazioni a cui si era lasciata andare lei nelle scorse settimane sui social, la rottura era evidente. Oggi, però, rispondendo alle domande dei fan, è arrivata la conferma ufficiale.

Coppia di Uomini e Donne al capolinea: finisce una delle favole d’amore più belle

Nello studio di Uomini e Donne, nel corso dei vari anni, sono tanti gli amori nati e coronati sia dal matrimonio che dalla nascita dei figli. C’è chi sta ancora felicemente insieme come Alessia Cammarota e Aldo Palmeri con i loro due bambini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci con la loro piccola Arya, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, genitori di due splendidi maschietti e che sono riusciti a superare recentemente una crisi.

C’è, poi, chi dopo anni e due figli, ha spiazzato tutti annunciando l’addio come Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. A poche ore dalla rottura di quest’ultimi, un’altra tronista ha ufficializzato la fine del suo matrimonio.

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, rispondendo alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram, ha confermato la fine del suo matrimonio con Salvatore Di Carlo. Una notizia che era nell’aria e che Teresa aveva fatto intuire, ma che stavolta è stata annunciata ufficialmente.

“Ragazze visto le numerose domande rispetto a questo vi rispondo una volta per tutte.. Premesso, mi hanno sempre insegnato che i panni sporchi si lavano a casa.. quindi non aspettatevi un racconto dettagliato ma posso solo confermarvi come già si era intuito che io e Salvo non stiamo più insieme”, le parole di Teresa che ha poi svelato come ha affrontato i giorni post rottura – “Ti basti sapere che inizialmente mi mancava l’aria.. ma poi riflettendo mi sono chiesta se ne valesse davvero la pena.. e lì ho capito che in primis bisogna amare se stessi”.

A chi, poi, le ha chiesto se crede ancora nell’amore, Teresa ha risposto di no aggiungendo di poter amare, in questo momento, solo la sua famiglia.