Edoardo Donnamaria, inedita confessione su Antonella Fiordelisi: i fan sognano

Edoardo Donnamaria non si nasconde più e al Grande Fratello vip 2022 fa un’inedita confessione su Antonella Fiordelisi facendo sognare i fan.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi formeranno la prima coppia del Grande Fratello Vip 2022? Lo speaker radiofonico e volto di Forum è sempre più vicino alla Fiordelisi con cui ama trascorrere il suo tempo. Tra baci, carezze, coccole e piccole attenzioni, i due stanno diventando inseparabili.

Oltre all’evidente attrazione fisica, Edoardo e Antonella hanno un feeling speciale che li porta a supportarsi e ad aiutarsi nelle varie situazioni che si ritrovano a vivere in casa. Tra i due, il bacio non è ancora arrivato, ma nelle scorse ore, Edoardo si è lasciato andare ad una confessione importantissima che, se Signorini deciderà di mostrare ad Antonella nella puntata in onda domani, potrebbero aiutarla ad abbassare il muro di difesa che ha eretto per non legarsi troppo a Donnamaria.

Edoardo Donnamaria sempre più preso da Antonella Fiordelisi: “Potrebbe essere la persona giusta”

In giardino, durante una conversazione con Daniele Dal Moro e George Ciupilan che l’hanno esortato a vivere ciò che vede, ma con i piedi di piombo per non correre il rischio di bruciarsi, Edoardo si è lasciato andare a confessioni importanti nei confronti di Antonella con cui, nel corso della giornata, non mancano mai coccole e abbracci.

“Secondo te lei potrebbe essere una persona giusta per te?” chiede Daniele ed Edoardo risponde – “Forse sì. È una bella persona. L’unica cosa che mi farebbe andare fuori di testa è se entra un altro e comincia a fare show con lui, quello potrei rosicare parecchio. Io ci sto bene insieme e mi sembra che anche lei ci stia con come”.

Edoardo, poi, si sbilancia dichiarando di fidarsi totalmente di Antonella a cui crede di piacere davvero: “Io credo di piacerle solamente che lei vuole essere rassicurata dopo alcuni comportamenti da coglione che c’ho avuto. Io ti giuro che di lei mi fido al 100%”.

Daniele Dal Moro prova a fargli sorgere qualche dubbio non credendo totalmente all’interesse della Fiordelisi nei suoi confronti, ma Edoardo ribadisce: “La sua caratteristica principale mi sembra proprio quella di essere sincera. Io e lei stiamo benissimo insieme, siamo anche un po’ squadra, lei mi ha aiutato su un botto di cose e secondo me anche io a lei”.

Edoardo, poi, ammette di non riuscire a stare lontano da Antonella a cui, poi, dà una dolce buonanotte trovando, allo stesso modo, una Fiordelisi che lo aspettava.

A: “Non mi hai salutato”.

Tra Edoardo e Antonella, dunque, nascerà l’amore?