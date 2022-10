Il disperato tentativo di Harry: riuscirà a salvarsi questa volta?

Il Principe Harry è disperato, ha commesso un errore e ha poco tempo per rimediare. Riuscirà a risolvere il problema anche questa volta?

Il Principe Harry è da sempre uno dei personaggi più amati della Royal Family. Nonostante alcune decisioni che non sono piaciute al popolo britannico, il marito di Meghan Markle riscuote ancora un grosso successo tra i sudditi inglesi. Il rapporto tra Harry e la sua famiglia si è incrinato quando ha deciso di assecondare la volontà di sua moglie, lasciando la Gran Bretagna.

Oggi i Duchi di Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari e la coppia non sembra avere nessuna intenzione di tornare in Inghilterra. Il secondogenito di Carlo e Diana ha un grosso problema e non sa come rimediare, il tempo sta per scadere e il Duca di Sussex dovrà assolutamente trovare una soluzione.

Harry rimanda la pubblicazione dell’autobiografia?

Harry e Meghan, da quando non godono più dei privilegi legati alla vita reale, sono stati costretti a trovarsi un lavoro. Nonostante alcuni problemi, hanno firmato degli accordi con Netflix, Spotify ed alcune case editrici. Con una di queste, Harry pubblicherà un’autobiografia entro la fine di quest’anno. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, in questa opera ci sarebbero diversi episodi inediti sulla Royal Family.

Pare che anche la Regina Elisabetta fosse turbata a causa di questa pubblicazione. La casa editrice Penguin Random House ha dichiarato al Times che, per il momento, non c’è ancora una data d’uscita ufficiale e che potrebbe esserci uno slittamento al 2023. Il motivo sarebbe legato alla volontà di Harry di ricomporre i rapporti con i suoi familiari. Quali scandali ha inserito nella sua autobiografia?

È molto probabile che Harry abbia chiesto alla casa editrice di effettuare una revisione dei passaggi più scandalosi, in modo da non turbare la Royal Family. Non è detto che la Penguin Random House accetti, pubblicizzare un libro annunciando il più grande scandalo del secolo ed offrire ai propri lettori una versione light non sarebbe il massimo dal punto di vista commerciale. Cosa farà Harry, sceglierà il successo o la famiglia?