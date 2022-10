Iva Zanicchi, chi è: età, altezza, figlia, malattia marito e il lutto che le ha stravolto la vita

Chi è Iva Zanicchi? Età, altezza, marito, figlia, la malattia e il lutto che ha stravolto la vita della cantante e attrice.

Iva Zanicchi non ha bisogno di presentazioni. Cantante, attrice, conduttrice e opinionista, ha una carriera lunga e ricca di successi e riconoscimenti. Amatissima dalla sua generazione, nel corso degli anni, ha conquistato consensi anche tra i più giovani che la apprezzano per l’ironia, la semplicità e la schiettezza, ma chi è davvero Iva Zanicchi?

Nome: Iva Zanicchi

Iva Zanicchi Data di nascita: 18 gennaio 1940

18 gennaio 1940 Età: 81 Anni

81 Anni Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Cantante, Attrice, Conduttrice televisiva

Cantante, Attrice, Conduttrice televisiva Luogo di nascita: Ligonchio

Ligonchio Altezza: 173 cm

Peso: 65 kg

65 kg Tatuaggi: Iva non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

Iva non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @ ivazanicchireal

Iva Zanicchi: vita privata e carriera

Iva Zanicchi nasce a Vaglie di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio del 1940. Sua madre, Elsa Raffaelli, era una casalinga mentre suo padre Elviro Zanicchi era un elettricista. Ha tre sorelle e un fratello e sin da giovanissima mostra non solo la passione per il canto, ma anche tutto il suo talento. Poco più che adolescente, approda in tv accanto a Mike Bongiorno, uno dei conduttori più amati dal pubblico.

A darle notorietà è la partecipazione al Festival di Sanremo dove viene consacrata come una delle voci più belle della musica italiana. Nel corso della propria carriera si è esibita sul palcoscenici più importanti del mondo e per lei hanno scritto autori e artisti del calibro di Mogol, Tiziano Ferro, Franco Califano.

E’ stata anche una conduttrice presentando programmi come Buona Domenica, Viva Napoli, Ok il prezzo è giusto, Una Sera ci incontrammo e si è anche cimentata nella recitazione.

Ha accettato anche il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi nonchè quello di concorrente di Ballando con le stelle 2022 in coppia con il maestro Samuel Peron.

Per quanto riguarda la vita privata, sposa il produttore Tonino Ansoldi, da cui ha sua figlia Michela, oggi psicologa e che l’ha resa nonna di Luca e Virginia. Dopo la fine del matrimonio con Tonino Ansoldi, conosce Fausto Pinna, ancora oggi al suo fianco.

La malattia del marito Fausto Pinna

Legatissima da anni a Fausto Pinna, in un’intervista rilasciata a Domenica Live, la Zanicchi ha svelato alcuni dettagli del loro rapporto. “Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina. Lui è sardo, e per 20 anni mi ha fatto mangiare sardo, ma io sono emiliana. Siamo poi arrivati a un compromesso: cuciniamo un po’ sardo e un po’ emiliano”.

La coppia ha dovuto affrontare anche un momento difficile quando a Fausto Pinna è stato diagnosticato un tumore. “Nel 2019 gli avevano dato due mesi di vita. Questa bestiaccia si può e si deve sconfiggere! Lui non morirà di tumore, moriremo entrambi di vecchiaia”, aveva raccontato Iva.

La morte del fratello

A causa del covid, Iva Zanicchi è stata colpita da un lutto terribile: il fratello, infatti, non è riuscito a superare la malattia. In un’intervista rilasciata a Verissimo, l’ha ricordato così:

“Mio fratello è sempre vicino a me – ha detto la cantante – Io soffro molto quando vado a Ligonchio perché i ricordi riportano il dolore. Penso che pochi fratelli si sono amati come io ho amato lui. Per me era come un figlio“.