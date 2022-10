Se sta in una casetta, ma spesso fugge che cos’è? Il test del giorno è ricco di sorprese, non ti fermare all’anteprima, leggi per intero la consegna.

Il test con cui avrai a che fare oggi è molto particolare. Oltre la fatto di essere in rima è ricco di tranelli che potrebbero trarti in inganno e non farti rispondere correttamente. Se ti piace metterti in gioco, fallo senza pensarci troppo, anzi divertiti! Per ragioni di spazio non abbiamo scritto nel titolo per intero la consegna, leggila con attenzione e prenditi un minuto, non di più: perché è il limite per risolvere l’enigma!

Come prima cosa ti invitiamo a ragionare correttamente. Le parole non sono state inserite per caso, ognuna ha la sua funzione, infatti nel test troverai tutto quello che ti serve per rispondere correttamente.

Ecco la consegna per intero, leggila con attenzione e pensaci con calma:

“Sta dentro una casetta, con il soffitto tondo, poi se ne fugge molto in fretta girando per il mondo. Ma cero, è vero, si tratta del… “

La rima è un ulteriore aiuto che potrebbe per suono indurti ad una determinata risposta. Speriamo verso quella giusta! A fine articolo troverai la soluzione e la spiegazione.

Soluzione del test di oggi, è facilissimo, ce l’hai fatta?

Ogni sfida che si rispetti ha dei tranelli, altrimenti non ti divertiresti. Se ti piace la logica, risolvi l’ultimo test di logica che abbiamo da poco pubblicato, è divertente, ma attento anche qui a non farti fregare. Siamo giunti al momento della soluzione dell’enigma del giorno, confronta la tua risposta con la nostra, vediamo se hai vinto.

La foto ti sta praticamente suggerendo la risposta esatta, ma se non ci sei arrivato dopo quanto spiegato nel paragrafo precedente, è difficile che tu ci arriva adesso. La soluzione è davvero semplicissima, e la rima è un ottimo aiuto da non lasciare in secondo piano.

Dalla consegna si evince che sia qualcosa di astratto, perché qualcosa che sta in una “casetta”, che è una metafora, e poi “fugge”, senza troppe spiegazioni, è per forza qualcosa di impercettibile mediante i 5 sensi.

A volte, ciò che fugge proprio perché viene esposto ad alta voce è proprio quello che pensi. La soluzione del rompicapo è: pensiero! Ci sei arrivato da solo? Se sì, continua ad allenarti insieme a noi, ci vediamo al prossimo test, non mancare.