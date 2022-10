Test, più è caldo più è fresco: di cosa si tratta? Mettiti in gioco

Affronta il test di oggi ed allena le tue capacità: non si nasce bravi solutori, ma lo si diventa impegnandosi a modo! Comincia la sfida, e vincila a tutti i costi.

Sei pronto a metterti in gioco? Inizia a mettere in campo le tue migliori qualità, e non perdere l’occasione di diventare un bravo solutore. La sfida del giorno ha come protagonista un indovinello un po’ strano, ma è un test facilmente risolvibile. Alla fine dell’articolo troverai la risposta esatta con la spiegazione, non metterci troppo, anzi metti in funzione il cronometro, devi fare il record.

Innanzitutto è bene che tu sappia che non basta il pensiero razionale, perché senza la facoltà dell’immaginazione non potrai capire fino in fondo di cosa si tratta. Concentrati e datti qualche secondo per leggere con attenziona la consegna.

Ecco il testo riportato per intero, in modo da non confonderti:

“Più è caldo, più è fresco, di cosa si tratta?”

Potrebbe essere un oggetto o qualcosa di astratto? Pensa con attenzione alle caratteristiche che potrebbe avere.

Soluzione del test di oggi: ci sei arrivato da solo?

Nel frattempo, speriamo che tu abbia usato i nostri consigli, ecco la risposta che molto probabilmente non ti saresti mai aspettato.

L’ossimoro caldo-fresco è a dir poco sconvolgente, di certo non mette subito in chiaro la risposta. Questa però la puoi trovare benissimo, perché mediante un’associazione di idee ti può venire in mente che la freschezza è sintomo di bontà.

La bontà proviene dal cibo, qual è quell’alimento che appena sfornato è una gioia per l’olfatto e una prelibatezza per il gusto? Senza dimenticare che vista e tatto ne determinano la differenza?

Stiamo parlando del pane! Ci sei arrivato da solo? Se sì, bravissimo stai imparando a sfruttare le tue conoscenze. Siamo certi che sarai ancora più preparato, ci vediamo al prossimo enigma da risolvere, non mancare.