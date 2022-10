La sfida si fa ardua quanto ti proponiamo test di logica del genere: chi sono i 30 destrier? Non farti fregare, usa l’ingegno e la fantasia!

Ogni test di logica è per noi una sfida imperdibile, e come sempre cerchiamo di proporti qualcosa di divertente e formativo. Questo perché i rompicapo devono essere un hobby ed un passatempo leggero, ma è attraverso il gioco che puoi imparare a mettere in gioco al meglio le tue abilità, affinandole! Alla fine dell’articolo troverai la risposta con la spiegazione, che aspetti? Inizia a giocare!

Come già accennato, ricorda che non devi solo mettere in campo la logica. Questa ne risulta potenziata se ci aggiungi l’immaginazione, un’altra facoltà fondamentale per la risoluzione dei test.

Questa è la consegna per intero, in modo che tu possa ragionare senza intoppi:

“30 bianchi destrier su un colle rosso battono e mordono, ma nessuno si è mosso. Chi sono?”



Pensaci su con molta attenzione, a breve ti riveliamo la soluzione del test di logica di oggi. Confronta le risposte, e riscontra tu stesso se sei un abile giocatore!

Soluzione test di logica: ecco chi sono…i 30 destrier!

Sei felice e soddisfatto con la ragazza qui in foto? Allora, avrai di certo risolto senza problemi il test di logica di oggi. Abbiamo ribadito più volte che la logica da sola non basta, e che questo non è un’opinione, ma il frutto di un ragionamento ben preciso.

I cosiddetti 30 destrier non sono quello che ti aspetti, o che potresti immaginarti a primo impatto. Appunto, non sono cavalli, ma sono circa 30 tutti bianchi, e che “battono” sul colle rosso. Cos’è che può battere su una metafora del genere?

Possono farlo per dei brividi o emozioni forti, e questi sono i tuoi denti! Allora, ci sei arrivato da solo? Continua ad allenarti nel nostro sito, stiamo preparando i prossimi test di cui non potrai fare a meno.