La showgirl, dopo aver ritrovato l’amore, viene messa all’angolo dal suo ex fidanzato

La showgirl di cui parliamo oggi è appena uscita allo scoperto con le foto esclusive che la immortalano insieme al suo nuovo fidanzato.

Questa storia è nata quest’estate ed è ancora tutto da vedere, ma procede a gonfie vele.

Attrice, ballerina e conduttrice, ecco che torna il suo ex fidanzato a parlare del loro rapporto. Scopriamo insieme di chi si tratta

Anna Falchi, dopo aver ritrovato l’amore, viene messa all’angolo dal suo ex fidanzato

I paparazzi del magazine Gente hanno appena immortalato Anna Falchi in compagnia del suo nuovo fidanzato. Lui è Walter Rodinò, un esperto in comunicazione aziendale.

Nonostante la sua ex fidanzata sia finalmente contenta anche se continua a rimanere con i piedi per terra, Andrea Ruggeri parla con amarezza a Un giorno da pecora. I due sono stati insieme per undici anni, ma la loro storia finisce prima della passata estate.

Andrea non aveva mai parlato della loro relazione, ma trova il coraggio proprio adesso. “Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere” svela Ruggeri a Giorgio Lauro e Geppi Ciucciari e continua: “E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico. Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io“.

Tra Anna e Andrea c’è poco rapporto adesso, ma la showgirl ha raccontato dei clamorosi segreti di un noto conduttore. Molta stima, ma nessuna amicizia. Secondo Ruggeri non si può tornare amici dopo così tanti anni di amore. Comunque il giornalista ammette che lei continuerà a far parte della sua vita e che le vorrà per sempre bene.

Ruggeri mette all’angolo la sua ex fidanzata, ma anche la Falchi lo fece in una passata intervista.

“E’ difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scandito dalle proprie abitudini e necessità” raccontò la showgirl.

Secondo lei, nella loro storia c’era troppa autonomia e quindi era impossibile costruire un futuro comune

La diva era molto provata da questa relazione e conclude: “Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio“.

Andrea Ruggeri, ex fidanzato di Anna Falchi, svela la sua verità dopo che la sua passata fiamma ha ritrovato l’amore. Che questa sia stata una strategia per mettere zizzania? A voi l’ardua sentenza