Orietta Berti lo fa sempre quando la telecamera non la riprende: incredibile!

Orietta Berti dopo il Grande Fratello Vip ha confidato di farlo sempre senza le telecamere perché la rilassa. Lo avreste mai detto?

Orietta Berti può essere definitiva una vera eccezione. Il motivo? La cantante non solo ha avuto un successo immenso durante i suoi esordi, ma anche da adulta le cose non sono affatto cambiate, diventando le beniamina di numerose generazioni che si ritrovano ad ascoltare l’artista che rallegrava le giornate dei loro genitori.

La Berti ha stregato tutti non solo con le sue canzoni accattivanti, complice anche la collaborazione con Fedez e la partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche con l’inedito ruolo di opinionista al GF Vip dove riesce a strappare un sorriso al pubblico che con attenzione segue il tutto da casa. Nonostante ora lei stia in Mediaset, nelle scorse ore è stata ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, famoso programma di successo di Rai 1, dove tra una rivelazione e l’altra si è lasciata andare ad un’inedita confessione rivelando che cosa fa di nascosto dalle telecamere quando il suo umore purtroppo non è alle stelle.

Orietta Berti ha rivelato il suo segreto in diretta tv sorprendendo, in positivo, il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

GF Vip, la confessione di Orietta Berti lascia tutti senza parole: chi l’avrebbe mai detto!

Orietta Berti, durante il corso della sua recente ospitata nel salotto televisivo di Rai 1, ha rivelato che cosa fa quando non è impegnata con il Grande Fratello Vip, dove i concorrenti hanno scoperto il segreto di Alfonso Signorini, e si sente giù di morale in modo tale da potersi sentire meglio e recuperare il sorriso. Voi l’avreste mai detto che questa era la sua attività preferita?

“Io mi travesto quando sono giù“ ha raccontato la cantante durante la sua apparizione al programma di Serena Bortone su Rai 1, rivelando una confidenza di cui non tutti erano a conoscenza. “Metto delle grandi parrucche con dei vestiti pazzi una volta mettevo anche degli stivali altissimi” ha poi concluso rivelando che questo diventa essere un vero toccasana quando il suo umore non è alle stelle in quanto le permette di sentirsi subito meglio.