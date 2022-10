Signorini ha provato a nasconderlo, ma i vipponi hanno scoperto tutto

Alfonso Signorini ha provato a nasconderlo ma i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scoperto ogni cosa: ora è troppo tardi.

Alfonso Signorini ha il compito di non rivelare nulla di quello che accade al di fuori della casa più spiata d’Italia del GF Vip. A meno che non siano strettamente legate alle dinamiche del gioco. Per questo motivo in molti non sanno che cosa succede in studio i commenti che ricevano.

Purtroppo però alcune cose possono essere nascoste, mentre altre sono state scoperte dai vipponi che hanno iniziato ad avere non pochi dubbi riguardo ciò che sta accadendo all’esterno. Ad avere intuito il tutto è stata Elenoire Ferruzzi che parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio ha compreso che c’è qualcosa che non va ed ha compreso che in studio si è scatenato un episodio di cui loro non sono a conoscenza.

Alfonso Signorini è stato smascherato da Elenoire Ferruzzi che è riuscita a collegare tutti i pezzi del pubblze.

Elenoire Ferruzi smaschera Signorini: ha scoperto tutto al GF Vip

Elenoire Ferruzzi, che è stata criticata da un volto noto della tv, ha compreso che qualcosa in studio è accaduto durante il corso delle dirette del Grande Fratello Vip in quanto ha notato l’assenza di Sara Manfuso a cui era stato garantito, nonostante il ritiro, la presenza all’interno del programma.

“A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto“ ha confidato la Ferruzzi, rivelando di aver parlato con l’ex concorrente prima che quest’ultima abbandonasse in maniera definitiva il reality show di successo di canale 5. “Sì in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque…” ha poi proseguito facendo riferimento alla mancata presenza di lei in studio con gli altri ex vipponi che hanno abbandonato il gioco.

“E’ chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata…” ha poi concluso, collegando tutti i pezzi del puzzle nonostante il padrone di casa non abbia raccontato loro nulla di quanto è accaduto.

