Ginevra Lamborghini non ha più scuse, adesso lo sanno tutti: Antonino scagionato

Ginevra Lamborghini dopo il Grande Fratello Vip non ha più scuse. Antonino Spinalbese è stato scagionato da tutti i sospetti sul suo conto.

Ginevra Lamborghini durante il suo percorso nella casa del GF Vip, durato meno del previsto a causa della squalifica avvenuta per le terribili frasi pronunciate contro Marco Bellavia, è stato spesso accostata, ma anche dopo la sua uscita, ad Antonino Spinalbese.

In molti, infatti, avevano notato una certa alchimia tra di loro, nonostante lei fosse impegnata anche se ora sembrerebbe vivere un momento di crisi con quella che fino a poco tempo fa era la sua dolce metà, e speravano che potessero diventare una coppia. Lei sembrava essere abbastanza coinvolta, mentre lui dopo l’uscita sembrava quasi essere un po’ sulle sue creando non pochi dubbi agli occhi dei telespettatori. Ora però la verità è stata finalmente rivelata perché Antonino Spinalbese è stato scagionato al GF Vip grazie alla rivelazione di Alberto De Pisis che ha rivelato come stanno davvero le cose.

Alberto De Pisis svela la verità su Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese

Alberto De Pisis, mentre parlava con i suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip, dove è stato superato ogni limite da Edoardo Donnamaria, ha scagionato Antonino Spinalbese rivelando come sono andate davvero le cose tra lui e Ginevra Lamborghini.

In molti, infatti, pensavano che l’ex di Belen Rodriguez avesse giocato con i sentimenti della Lamborghini in quanto ha rivelato di non aver provato nient’altro che un’amicizia nei suoi confronti poiché l’avrebbe messa alla prova essendo lei fidanzata. In molti non hanno apprezzato questa sua confidenza, convinti che l’abbia in un certo senso presa in giro. Le confidenze di Alberto però lo scagionano in quanto lui ha dormito accanto a loro e può confermare che tra Antonino e Ginevra sotto le coperte non è mai successo nulla andando a confermare sempre quello che Spinalbese ha dichiarato durante il corso delle varie settimane.

Tra i due beniamini degli utenti della rete sembrerebbe non esserci nulla, ma come si è soliti dire la speranza è l’ultima a morire chissà che dopo la fine di quest’esperienza le cose non possano cambiare tra loro.