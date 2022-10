Superato ogni limite al GF Vip, pubblico in rivolta: Edoardo l’ha fatta grossa

Al GF Vip è stato superato ogni limite da parte di Edoardo Donnamaria e il pubblico si è schierato tutto contro di lui. Ecco per quale motivo.

Il GF Vip, mai come quest’edizione, sta dividendo il pubblico della rete come non mai prima di questo momento. In particolar modo a far discutere è l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria, noto ai telespettatori per prendere parte da diverse edizioni insieme a Paolo Ciavarro nel programma mattutino di canale 5, Forum.

Il concorrente da qualche tempo ha un feeling molto particolare con Antonella Fiordelisi. Feeling che sembra essere ricambiato, ma quest’ultima nutre non pochi dubbi su di lui. In particolar modo per l’estrema vicinanza del ragazzo ad Alberto De Pisis. Tant’è che lui ha sospettato che possa essere più fluido di quanto si possa credere.

Antonella ha parlato dei suoi dubbi con Edoardo, il diretto interessato, ma si è lasciato andare ad un’esternazione che non ha affatto fatto piacere al pubblico della rete che si è subito schierato contro il concorrente per la frase pronunciate al GF Vip 7.

Edoardo fa infuriare il pubblico del GF Vip: il video genera polemica

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip, dove Elenoire Ferruzzi è stata colpita ed affondata da un noto volto tv, durante il confronto con i suoi compagni di viaggio ha pronunciato una frase che non è stata particolarmente apprezzata dagli utenti della rete. Quale?

Il giovane conduttore di Forum, come potete notare dalla clip incorporata poco più in alto, ha dichiarato che le persone gay tendono a pensare che tutti quanti siano gay. Lo scivolone di Donnamaria ha fatto infuriare gli utenti della rete che lo hanno fortemente criticato sui social. Molto probabilmente però la frase è stata detta a cuor leggero senza pensare alle conseguenze che avrebbe potuto avere in quanto Edoardo ha un fratello, a cui è molto legato, dichiaratamente gay e felicemente sposo quindi di certo da parte sua non c’era alcun intento discriminatorio.

Il web però non ha ugualmente apprezzato e ritiene che il giovane concorrente abbia commesso uno scivolone dietro l’altro, ma lui avrà modo di farsi perdonare durante il corso di queste settimane?