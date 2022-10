Test, quale animale cammina con i piedi sulla testa? Assurdo!

Il test del giorno ha come protagonista un animale, sei in grado di risolverlo nel minor tempo possibile? Immergiti nella sfida, e batti tutti!

Ogni giorno non possiamo che sottoporti dei test da veri esperti, ma anche quelli in apparenza più semplici, sono in realtà un po’ folli! Leggi con attenzione la consegna di quello che ti stiamo sottoponendo oggi, e non perdere l’occasione di mettere in gioco te stesso e le tue abilità. Allenati, e alla fine dell’articolo consulta la soluzione e la spiegazione per vedere se combaciano con la tua risposta.

Come già detto, è necessario leggere con grande attenzione la consegna del test, altrimenti perderai il focus sul rompicapo:

“Quale animale cammina con i piedi sulla testa?”

Quando ti consigliamo di leggere con molta cura le parole del test lo diciamo perché è proprio in queste che ci sono tutte le informazioni per trovare la soluzione. Scopri di che animale si tratta!

Soluzione test dell’animale: la risposta ti lascia di stucco!

Nel nostro sito abbiamo sfide in tutte le salse, che tipologia di test ti piacciono? Se ti incuriosiscono i rompicapo di logica perché non risolvi il test dell’assassino e della porta giusta da scegliere, ti piacerà da impazzire. Al momento, ti diamo la soluzione e la spiegazione di quello del giorno.

Ebbene sì, già dal titolo e dalla consegna sai molto: è un animale, quindi è qualcosa di concreto. Dalle parole della consegna si evince che cammini con i piedi sulla testa, ma in che testa? Ti sei posto la domanda giusta? Perché solo così potrai risolvere l’enigma.

Appunto, se leggi con attenzione, come ti abbiamo già suggerito, è evidente che questo animale mette i piedi sulla testa di qualcuno, e non sulla sua. Quale potrebbe essere quell’esserino così fastidioso che mette le zampette sul capo?

La testa è la chiave per risolvere la soluzione, perché quell’animale che spesso vaga tra i capelli è proprio il pidocchio!

Ci sei arrivato da solo? Se sì, complimenti stai diventando un abile solutore! La soluzione qui si legge tra le righe, e solo un esperto ce l’avrebbe potuta fare. Ci vediamo alla prossima sfida, non perdertela!