Amici 2022, lacrime e scontro di fuoco, è successo l’impensabile!

Ad Amici 2022 sta succedendo il finimondo: tra lacrime e uno scontro di fuoco, la situazione in piena diretta è sfuggita di mano!

La corrente edizione di Amici 2022 è una sorpresa da ogni appuntamento. Questo perché come ogni anno Maria De Filippi ci mette il suo zampino esperto per rendere sempre più moderno il talent, e stare al passo con i tempi. Peccato che questa volta dei volti essenziali si siano comportati in modo del tutto imprevedibile: caos in studio!

Sono due i colpi di scena che hanno rivoluzionato tutto. Soprattutto la cosa più sconvolgente è che non riguarda i soliti “attaccabrighe”, ma sono dei soggetti che mai nessuno avrebbe pensato potessero reagire in questo modo.

La sorpresa del pubblico è incontenibile, ecco quanto accaduto e come la stessa Redazione ha gestito la situazione.

Ad Amici 2022 ci sono colpi di scena inaspettati!

Non è la prima volta che la Queen Mary e Amici sono protagonisti di rivoluzioni in piena diretta. L’ultima decisione di Maria De Filippi ha fatto tremare tutti, ma la situazione di cui vi racconteremo oggi è ancora più impensabile. Ecco cosa è accaduto e soprattutto come è stata gestito l’evento che ha scioccato i fan più fedeli.

Innanzitutto, ci sono state lacrime versate, e queste non sono dei due sopra qui riportati. Ma di un personaggio che ha fatto quasi sempre piangere con i suoi attacchi mirati, ma questa volta è stato lui a commuoversi.

Si tratta dell’insegnante di canto più severo che va a braccetto con la maestra Celentano, Rudi Zerbi! Si è commosso per la performance di Tommy Dalì, il giovane ha cantato il Diario degli Errori davanti al suo autore, Michele Bravi. E’ stato un successo, e un ulteriore conferma della maglia.

Mentre questi due qui sopra, Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo se ne sono dette di tutti i colori. La ragione è la sconfitta di Asia contro Claudia, ma non tanto per l’esito, quando per il trattamento di “presa in giro” vissuto dalla giovane ballerina inesperta.

Questa volta non è stata la maestra Celentano a litigare con Todaro, ma Emmanuel che non ha digerito la situazione, ritenendo le spiegazioni del collega poco coerenti. Ecco le sue parole in piena diretta, sono un fulmine a ciel sereno, anche perché non si era ancora esposto in modo così diretto contro il collega:

“Raimondo non dovevi prenderla Asia. È un ragionamento strano, che neanche io capisco. Secondo me sei tu che non hai capito dove volevi andare con Asia. Questa sostituzione è avvenuta in modo strano.”

Così, la soluzione adottata dalla conduttrice è la presenza del Banco del pubblico, che Asia potrà ottenere qualora il pubblico la ritenga meritevole di questa possibilità. Cioè di essere allieva di Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.