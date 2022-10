Tommaso Zorzi, arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto: è finita

Tommaso Zorzi sta per annunciare la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere? Purtroppo tutto sembrerebbe essere giunto al capolinea.

Tommaso Zorzi è senza alcun dubbio uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete che non l’ho mai abbandonato da quando ha deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, dove non solo ha partecipato alla quinta edizione, una delle più amate di sempre, ma l’ha perfino vinta portandosi il titolo di vincitore.

Da quel momento il suo percorso è stato tutto in salita, sia dal punto di vista professionale che privato. Basti pensare che dopo l’uscita dal programma ha fatto pace con Aurora Ramazzotti e poco dopo ha trovato l’amore con Tommaso Stanziani. I due formano una delle coppie più amate tra i giovani, ma purtroppo la loro favola sembrerebbe essere giunta al capolinea in quanto alcune dichiarazioni del ballerino hanno gettato il panico tra i fan.

Tommaso Stanziani semina il panico tra i fan: è finita con Zorzi?

Tommaso Stanziani nelle scorse ore ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcune stories in cui ha sbottato contro i gossip riguardanti la sua vita privata, affermando di non volerne parlare ma di volersi unicamente concentrare sulla sfera professionale della sua vita perché vuole che tutto ciò che non riguardi il lavoro resti fuori dal dominio pubblico.

per me è una conferma pic.twitter.com/2ZmuHzvyEe — Chiara👀 (@chiarabottino_) October 17, 2022

Peccato però che i gossip che giravano sul suo conto erano le continue voci di crisi con Tommaso Zorzi, che di recente è esploso contro un noto conduttore tv. Voci che data la sua reazione sembrerebbero essere state tutte confermate in quanto agli occhi degli utenti della rete il modo di reagire al gossip del ballerino starebbero quasi a significare una conferma a tutto quello che sta circolando in rete su di loro.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani dopo un lungo periodo trascorso insieme hanno deciso di volersi dire addio oppure si tratta soltanto di un grosso malinteso con gli utenti della rete? Per il momento non è dato saperlo con sicurezza e non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa complicata vicenda.