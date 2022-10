Amici 2022, tutto stravolto: Maria De Filippi non ci sta, gli allievi tremano

Per Amici 20220 Maria De Filippi vuole il meglio, e soprattutto ottenere il massimo. La decisione della conduttrice spiazza tutti.

Nessuno crederà a quanto accaduto, ma è la pur verità: cambia tutto nel meccanismo, i fan sono esterrefatti! Una situazione del genere non si era mai verificata, ma questa volta la Queen di Mediaset, ha deciso e non torna indietro. Le anticipazioni del giorno sono quelle che il pubblico a casa vedrà nel consueto appuntamento della Domenica.

Durante l’ultima registrazione di Amici 2022 è cambiato qualcosa di grosso nel meccanismo da sempre conosciuto. Maria De Filippi ha cambiato e scambiato un po’ le carte in tavola, ed ha dato una nuova luce al programma.

Ecco cosa ha deciso, e quali sono le conseguenze del gesto.

Amici 2022, Maria De Filippi ha parlato: rivoluzione in atto

La situazione nella scuola più famosa di Canale 5, si fa sempre più complicata. Anche i pronostici della maestra più severa si sono avverati, e con essi ci sono delle possibili nuove conferme da parte di quanto dichiarato dalla stessa. Amici 2022 è destinato a cambiare, infatti per evitare ulteriori rimpianti, Maria De Filippi interviene così.

La anticipazioni di Amici 2022 sembrano assurde, ma sono la realtà: verba volant, registrazione manent! Come molti si aspettano, ci sarà una sconfitta, in seguito ad una delle sfide più attese.

Asia la ballerina di Raimondo Todaro perde contro Claudia, la quale non è un volto nuovo del programma visto che è anche già venuta al serale per fare una sorpresa a Samuele, concorrente delle passate edizioni. La sorpresa è che Asia non andrà via, rimarrà nella scuola diventando un’allieva di Elena D’Amario e Porcelluzzi!

Com’è potuto accadere? Come già detto, ha perso la sfida, ma il meccanismo è stato rivoluzionato. Nonostante la sconfitta, al televoto ha vinto il banco concesso dal pubblico! Proprio per questo continuerà a stare nella scuola.

Scontato dire che la maestra Alessandra Celentano ha sgridato per l’ennesima volta Todaro, per l’errore commesso, stessa cosa ribadita da Emanuel Lo che per la prima volta dà ragione alla maestra.

Probabilmente la decisione di Maria è data dal dispiacere provato nei confronti della ragazza che si è trovata in una situazione spiacevole. Come già accaduto l’anno scorso, anche a lei verrà data la possibilità di studiare.