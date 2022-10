GF Vip, volano stracci dietro le quinte: ennesima umiliazione per Ciacci

Al GF Vip volano stracci dietro le quinte della trasmissione. Per Giovanni Ciacci arriva l’ennesima umiliazione.

Al GF Vip il meglio arriva sempre subito dopo, o poco prima dipende dalla situazione, della diretta. In particolar modo dietro le quinte del programma e stavolta per Giovanni Ciacci è servita l’ennesima umiliazione.

Ma partiamo con calma e vediamo subito che cosa sta succedendo al costumista. Ciacci è stato abbandonato dal programma per volere del pubblico da casa per essersi comportato in maniera poco carina nei confronti di Marco Bellavia e subito dopo la situazione non è di certo migliorata. In rete sono state riportate alcune sue vecchie dichiarazioni su Tommaso Zorzi, Giulia De Lellis e Giulia Salemi affermando che nel giro di poco sarebbero stati dimenticati dal grande pubblico.

In molti erano curiosi di sapere che cosa ne pensassero i diretti interessati di fronte a queste dichiarazioni e nelle scorse ore è arrivata la replica della Salemi che ha servito sul piatto d’argento l’umiliazione per Giovanni Ciacci.

Giulia Salemi colpisce e affonda Giovanni Ciacci dopo il GF Vip

Giulia Salemi, che di recente ha annunciato di aver raggiunto un importante traguardo , ha concesso un’intervista a Vanity Fair e quando le hanno chiesto di replicare alle parole di Giovanni Ciacci in merito alla frecciata che le aveva riservato diversi anni fa in merito alla sua carriera che durante il corso di questo periodo è sbancata sul piccolo schermo.

“Penso che vedermi in studio in prima serata alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati penso sia già una risposta“ ha dichiarato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che con poche e semplici parole, utilizzando il massimo dell’educazione, ha messo a tacere l’ex concorrente che non aveva utilizzato espressioni particolarmente carine nei suoi confronti e di quelli che hanno ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regole per poter fare il loro mestiere.

Giulia Salemi ha asfaltato Giovanni Ciacci dopo il Grande Fratello Vip, aggiungendo che non ha alcuna intenzione di spendere parole negative nei suoi confronti considerando che non sta passando un bel periodo a causa di quello che è successo nella casa più spiata d’Italia.