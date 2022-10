I reali hanno deciso di trasferirsi. Ecco dove andranno a vivere

I due membri della Royal Family hanno deciso di cambiare la casa. La decisione ha sorpreso tutti: ecco dove andranno a vivere tra poco

Novità in vista per due membri della Royal Family, i quali potrebbero trasferirsi entro qualche settimana. Ogni volta che un componente della monarchia britannica prende una decisione importante, la notizia fa immediatamente il giro del mondo in pochissime ore. Ed è accaduto anche questa volta. Molti curiosi stanno già cercando l’indirizzo su Google Maps, provando ad individuare quale sarà la nuova abitazione, ma la ricerca non è semplice.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, Harry e Meghan avrebbero deciso di cambiare casa. La villa di Montecito non va più bene ai Sussex e presto arriveranno novità. Da quando l’ex attrice statunitense ha riattivato il suo account Instagram, è sicuramente più facile individuare le mosse di questa coppia. È molto probabile che il trasferimento arrivi in tempi brevi. Ma dove andranno a vivere?

Ecco dove andranno a vivere Harry e Meghan

Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America da quasi tre anni ormai. Nel gennaio del 2020, i Duchi di Sussex decisero di trasferirsi oltreoceano a causa di alcuni episodi di stampo razzista capitati durante la loro permanenza in Gran Bretagna. L’ex stella di Hollywood ha confermato queste voci in una vecchia intervista concessa ad Oprah Winfrey un paio di anni fa.

Secondo i ben informati, Harry e Meghan starebbero cercando una nuova casa ma vorrebbero restare ancora nella Contea di Santa Barbara, dove vivono attualmente. Sembra che alcuni tentativi di intrusione nella villa di Montecito abbiano convinto la coppia a cambiare aria. La sicurezza è da sempre uno dei temi più sentiti da parte dei Sussex, insieme alla privacy.

La zona che avrebbero individuato si chiama Hope Ranch ed è diversa da Montecito. Attualmente, i vicini dei duchi sono Adam Levine, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Katy Perry, nella nuova abitazione potrebbero proteggere meglio la propria privacy grazie ad una collocazione migliore. La nuova casa si trova a circa 15 chilometri da quella attuale. Secondo la stampa statunitense, Harry e Meghan avrebbero già fatto una proposta d’acquisto per un immobile.