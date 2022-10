Quali sono i segni più irascibili dello zodiaco? Ecco la classifica

Questi tre segni zodiacali sono molto irascibili, si arrabbiano sempre, anche per questioni futili. Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

Ti è mai capitato di frequentare una persona troppo irascibile? Arrabbiarsi molto facilmente è una caratteristica tipica di questi individui. Si arrabbiano immediatamente, anche per questioni futili o, all’apparenza inutili. Queste persone hanno un carattere particolarmente difficile da gestire, bisogna sempre fare attenzione a pesare le parole altrimenti c’è il rischio di partecipare a discussioni infinite e noiose.

I segni zodiacali più irascibili sono tre e oggi proveremo ad elencare le loro caratteristiche, cercando anche di comprendere il motivo di un comportamento del genere. Sei pronto a scoprire la classifica dei segni zodiacali più irascibili? Scorri il testo verso il basso e scopri se c’è anche il tuo segno. Se così fosse, non ti arrabbiare, prendila con filosofia!

I segni zodiacali più irascibili: il podio

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Questo segno non va d’accordo con tutti ma riesce a litigare anche con le persone con le quali ha un buon rapporto. Gli scatti d’ira di chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sono improvvisi e spesso imprevedibili. Non c’è nessuna possibilità di prevedere una sfuriata ed è impossibile che qualcuno riesca a calmare le acque. L’unica speranza è che l’arrabbiatura passi da sola e che tutto torni tranquillo come prima.

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto particolare e spesso risulta eccessivamente aggressivo, soprattutto in alcune situazioni. I nati sotto questo segno si arrabbiano anche per piccole cose, all’apparenza irrilevanti, specialmente quando le cose non vanno per il verso giusto. L’Ariete deve sfogare la sua frustrazione e spesso sceglie una persona amica, poi gli passa e tutto torna normale.

Leone: il primato appartiene al segno del Leone e non è una sorpresa. Questo segno è competitivo, aggressivo e si arrabbia molto facilmente. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco si arrabbia per mandare dei segnali a chi gli sta intorno, soprattutto nell’ambito professionale o familiare. Questo segno va trattato con i guanti, soprattutto quando inizia ad arrabbiarsi, altrimenti le urla si sentiranno a distanza di chilometri!