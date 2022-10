Al Grande Fratello Vip 2022 ne stanno accadendo di ogni, e l’ultima rivelazione lascia alcuni fan davvero perplessi. La decisione di Signorini, bocca della verità!

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano? Questa è un po’ la storia del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e con la sua decisione non ci sono dubbi. Dalla Prati all’amore libero di Alex Belli dell’anno scorso, insomma ne accadono di ogni! L’ultima rivelazione è fonte di perplessità per alcuni fan, e lo stesso conduttore interviene perché ritiene sia necessario fare chiarezza.

Ancora una volta il Grande Fratello Vip di Alonso Signorini fa parlare di sé, ed è lo stesso conduttore che si espone. Quest’anno l’edizione è iniziata con il botto, soprattutto il presentatore del reality e Diretto del magazine Chi è dovuto intervenire già parecchie volte proprio perché la situazione è sfuggita di mano.

In relazione ai più recenti problemi, chiarisce una volta per tutte i dubbi dei fan.

Grande Fratello Vip: decisione di Signorini, niente dubbi!

La situazione è sempre più calda all’interno della casa. Infatti, dopo i rumors e caos iniziali, i gieffini iniziano a mettere in campo le loro strategie per l’inizio dei giochi, aprendo finalmente le danze del reality. Così, tra una confessione e l’altra, anche i fan dicono la loro, ed espongono quanto pensano, ma Signorini interviene prima del tempo.

La news riguarda la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini. La sua squalifica è stata accolta con piacere da tantissimi utenti del web e parte del pubblico a casa, perché non è piaciuta per niente come personaggio, specialmente per quanto detto nei confronti di Marco Bellavia.

L’aspirante cantante ha dichiarato alle telecamere che il gieffino “Meritava di essere bullizzato per ciò che aveva fatto”, scuotendo in negativo l’opinione pubblica sul suo conto. Di contro c’è stato anche chi vuole che rientri nella casa!

A queste iniziative è il conduttore a rispondere con fermezza. La domanda gli viene posta da una lettrice di Chi, la sezione è Lettere al Direttore, alle quali Signorini risponde personalmente. Afferma che senza dubbio Ginevra ha lasciato il segno per il suo carattere esuberante ed energico, contagiando tutti con la sua solarità, coinquilini compresi. Ma ribadisce quanto già dichiarato in diretta.

Rimane coerente delle sue posizioni e dice così: “La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto.”

Quindi, nessun rientro per l’ereditiera più ricca in circolazione, in attesa di evoluzioni restiamo aggiornati.