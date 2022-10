Giulia Salemi pronta a festeggiare, finalmente arrivato il momento che tutti aspettavano

Giulia Salemi prima del Grande Fratello Vip è pronta a festeggiare. Finalmente è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando!

Giulia Salemi si sta godendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale in quanto si occupa di fare da tramite tra il pubblico e Alfonso Signorini durante il corso delle due dirette di settimanali con il Grande Fratello Vip. Un ruolo, del tutto inedito, che le ha permesso di far conoscere tutte le sue abilità al pubblico da casa che ha potuto vedere che oltre ad un bel viso c’è molto di più.

La Salemi ha tutte le carte in regola per poter lavorare nel mondo dello spettacolo e questo dettaglio non è chiaro soltanto ai suoi fedeli sostenitori ma anche agli addetti ai lavori. Tant’è che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore ha fatto l’annuncio che tutti stavano aspettando, segno che dopo tanto tempo ha ricevuto il riconoscimento che merita.

Giulia Salemi annuncia il nuovo traguardo: fan in estasi

Giulia Salemi, che nelle scorse settimane ha mandato in tilt gli utenti della rete come soltanto lei sa fare, ha annunciato sul suo profilo Instagram che a partire dal 12 ottobre tornerà la nuova stagione di Salotto Salemi, il programma che la vede unire la sua passione per il make up a quella della conduzione.

Attenzione però perché la novità non è soltanto questa. La prima edizione del programma è stata trasmessa esclusivamente in digitale, invece questa nuova stagione vedrà la luce sul piccolo schermo degli italiani in quanto andrà in onda su La5. Decisamente una grande occasione per lei e per la sua carriera.

“Il 12 ottobre “Salotto Salemi” approda in chiaro su La5 (canale 30) ogni mercoledì alle 23.20” ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sui social. “Sarò alla guida del talk-show più irriverente e rigorosamente pink tra chiacchiere, make up e leggerezza 💕” ha poi proseguito, ricordando a tutti il format ideato per il suo programma. “Non vi nascondo che sono emozionata perché è come vedere un figlio nato in quarantena che cresce e si prepara al primo giorno di scuola 🥲” ha poi concluso dando a tutti il grande annuncio.