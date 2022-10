Test del giglio: scegli quello che preferisci e scopri quanto sei altruista

Scegli un giglio e scopri quanto sei altruista con questo semplice test

Tutti, chi più e chi meno, amiamo aiutare. C’è chi lo fa per ottenere qualcosa in cambio o chi semplicemente dà una mano proprio per sua indole.

Oggi possiamo scoprire quanto sei altruista con il test del giglio. Questo è un fiore che simboleggia la purità d’animo e quindi anche la bontà.

Voliamo a scegliere tra le varie possibilità

Test: scegli un giglio e scopri quanto sei altruista

In questo test del giglio ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quello che ti colpisce maggiormente e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri se sei una persona altruista e poi divertiti con il test del libro per sapere cosa ti aspetterà nel futuro.

Prima, però, conosciamoci a fondo!

1) Uno

Tu sei una persona molto altruista. Ami aiutare gli altri e metti sempre loro al primo posto. Il tuo pregio più grande è che sei una persona paziente e quindi ti innervosisci difficilmente.

L’unica cosa che proprio non sopporti è quando qualcuno si approfitta della tua generosità. E’ in questi momenti che esce la tua parte peggiore. Meglio starti alla larga e lasciarti sbollire.

2) Due

Diciamo che tu aiuti proprio se lo devi fare. Anche quando sei a casa, non ami sparecchiare o dare una mano a tua mamma nelle faccende di casa.

Tu sei la tua priorità e vivi costantemente in funzione delle tue necessità.

L’unico momento in cui sei un po’ più generoso è quando è strettamente necessario e mai senza ricevere qualcosa in cambio. Tu non fai niente gratis.

3) Tre

Sei un leader nato. Con il tuo essere altruista, ti occupi sempre dei più deboli e ti dividi in due per far raggiungere a tutto il tuo team lo stesso risultato.

Odi che le persone con meno capacità vengano escluse o schernite. Quando la vittoria è condivisa, è una grande festa per tutti.

4) Quattro

La tua scelta ci rivela che hai un cuore enorme. Ami aiutare gli altri e non vuoi altro che vederli felici. Fai del bene senza volere niente in cambio.

L’unico tuo problema è che talvolta sei ingenuo e ti rendi contro troppo tardi che qualcuno si sta approfittando di te. Apri gli occhi e non ti fidare da subito.

Ingenuo sì, ma non tonto!