Nota star della tv travolta dalla folla: pensavano fosse Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più popolari di tutti i tempi e il pubblico ormai inizia a vederla davvero ovunque, scambiando un noto personaggio tv proprio per lei!

Chiara Ferragni negli ultimi anni è diventata uno dei personaggi più famosi del bel paese, andando ben oltre il confine del mondo digitale ma sbarcando anche in quello dello spettacolo. Basti pensare, infatti, che il prossimo anno la vedremo al fianco di Amadeus per co condurre ben due puntate, la prima e l’ultima, del Festival di Sanremo 2023.

Decisamente un bel traguardo per la moglie di Fedez che continua ad acquistare una maggiore fetta di popolarità nel cuore del pubblico. Pubblico che non vede l’ora di incontrarla dal vivo e che per questo motivo spesso va incontro a vere e proprie figuracce. Il motivo?

Una nota star della tv è stata scambiata per Chiara Ferragni per strada in quanto un gruppo di ciclisti era convinti di aver beccato per strada proprio la moglie di Fedez ma così non era.

Chiara Ferragni: noto volto tv viene scambiato per lei dalla folla!

L’episodio è stato raccontato dalla diretta interessata sul suo profilo Instagram dove ha reagito allo scambio di persona con Chiara Ferragni, che di recente ha rivelato il suo segreto con Fedez, con estrema ironia provando a dare anche alcuni indizi alla folla che l’ha fermata in merito alla propria identità ma invece di comprendere hanno fatto sempre peggiori gaffe.

Lei è Elena Santarelli, che ha provato a far capire chi era al pubblico affermando che il suo cognome era molto “santo” ma il gruppo ha provato a indovinare sparando il nome di Lory Del Santo che con lei non ha nulla a che fare. Il tutto è stato uno sketch molto simpatico e divertente che l’ex ereditiera ha voluto condividere lei stessa sui social in quanto tutto si sarebbe aspettata tranne che un episodio del genere.

Elena Santarelli è stata scambiata per Chiara Ferragni e il momento ha strappato non pochi sorrisi agli utenti della rete che effettivamente ha iniziato a notare alcune somiglianze fisiche tra le due donne, amatissime dal pubblico.