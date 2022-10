Alfonso Signorini è il conduttore più chiacchierato del momento, ma fino ad un certo punto: nessuno di permette di andare oltre, ecco perché!

Il Grande Fratello Vip di quest’anno riconferma per la terza volta di fila il conduttore e Direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini. Amato e criticato al tempo stesso, è una persona da mille sfumature, e ultimamente lo si è visto in delle vesti abbastanza inusuali. Arrabbiato e innervosito con quanto accaduto nella casa, sa anche sdrammatizzare e cogliere il meglio da peggio, ma l’ultima curiosità sul suo conto svela più del previsto.

E’ un personaggio unico quello di Alfonso Signorini, in questo non ci sono dubbi. Tra le ultime novità, lo abbiamo visto “impazzire” dietro i guai combinati dai vip, infatti quando è stato necessario ha fatto loro una bella ramanzina condividendo messaggi importanti.

Così, ci si è resi conto di un atteggiamento abbastanza comune da parte dei diretti interessati, e noi vi sveliamo perché accade.

Alfonso Signorini, nessuno gli va contro, ecco perché

Tra le ultime situazioni sconvolgenti che si sono palesate in diretta, è lo scontro a fuoco con Sara Manfuso di cui sono stati chiamati in causa i legali. Insomma, si tratta di una faida inedita ed inaspettata, chi l’avrebbe mai detto! Così, oggi leghiamo la notizia proprio a questo caso “fuori dal comune” perché tutti gli altri vip si comportano diversamente.

L’atteggiamento diverso di Sara Manfuso è totalmente in contrapposizione con quello di altri vip. La maggior parte di loro, nonostante venga bacchettata in diretta tv, sgridata, stuzzicata o provocata in ogni modo anche con il gossip, non va mai contro Signorini.

L’unica a farlo, infatti è stata cacciata in diretta tv dallo studio è proprio la sopracitata Manfuso. Perché gli altri non lo fanno? La ragione è data dal fatto che il conduttore ha nelle proprie mani un forte potere, quello dei media!

E’ anche il Direttore del magazine Chi, di conseguenza ha tanta voce in capitolo sul successo o meno di alcune star. Infatti, di alcune se ne parla, proprio perché lui decide così, perché se vuole che vadano nel dimenticatoio, non ci pensa due volte a NON parlarne.

Come se non bastasse la maggior parte degli ex vipponi è inserita nelle diverse ramificazioni vissute dal programma che è sempre più streaming e social. Appunto, da Casa Chi con la Sophie Codegoni, al GF Vip party con Pierpaolo Petrelli e Soleil Stasi, fino al ruolo de la Portavoce dei social in studio, Giulia Salemi.

Quindi, il treno del GF Vip diventa ancora di più il trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo! Guai a dire di no a Signorini!