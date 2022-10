Ogni appuntamento con il GF Vip 7 è un’avventura: sono stati chiamati in causa i legali! Il caso Sara Manfuso sta andando oltre, Alfonso Signorini non ha tregua.

Il conduttore più criticato, amato e chiacchierato del momento è Alfonso Signorini con il suo reality di punta, il GF Vip 7. Quest’anno diversi sono stati i gieffini che hanno avuto una situazione problematica in casa, tanto che tra squalifiche e nomination lampo, ormai sembra che il vincitore sia colui che riesce a rimanere senza avere provvedimenti! Sara Manfuso si è ritirata, ma il gesto durante la messa in onda e le parole al conduttore non sono piaciute né al diretto interessato, né al pubblico.

In sostanza, Signorini e la Manfuso hanno avuto uno scontro a fuoco dovuto ad una dichiarazione della gieffina. Lei è andata contro il conduttore e l’intero reality perché non si è sentita tutelata dal gesto fatto da Giovanni Ciacci. L’ha presa in giro dopo averla sfiorata, dicendole “simuliamo una violenza sessuale” e lei sotto choc avrebbe risposto scherzando.

Insomma, si è creato il caos perché all’inizio il pubblico è rimasto molto male di quanto accaduto, dispiacendosi per la vippona. Poco dopo Alfonso manda in onda il presunto video, e in realtà lei sembra tutto meno che in imbarazzo.

Cacciata dalla studio, la situazione sfugge di mano, perché qualcuno ha chiamato in causa i legali. Ecco chi e perché.

GF Vip 7, Manfuso contro Signorini, spunta l’azione legale

Che Sara Manfuso avesse un caratterino tosto non c’erano dubbi, infatti lo scontro in casa della Manfuso contro un altro gieffino è stato potente, ma non è finita qua. Perché anche adesso che è fuori il reality ne sono successe delle altre, soprattutto sono stati chiamati in causa anche altri personaggi, non sono legali.

Come già accennato, sono stati chiamati i legali, a farlo è proprio Giovanni Ciacci! Non ci sta proprio con quanto accaduto, passare per un “molestatore” è troppo. Non è interessato in nessun caso alla giovane, e si difende dicendo che potrà anche avere la lingua lunga, ma questo attacco è troppo.

Ciacci ha chiesto scusa a Marco Bellavia, e si è reso conto di aver esagerato, ma adesso non può assumersi questa colpa, anche perché non l’ha vista turbata. Qui entrano in gioco dinamiche complesse, perché solo i diretti interessati sanno.

La Manfuso dice di aver sofferto molto, e proprio a causa di ciò è uscita dalla casa. La stessa Federica Panicucci che più volte ha ospitato la giovane ha affermato che non ha percepito qualcosa in particolare, e sta dalla parte di Signorini.

Molti affermano che la gieffina abbia strumentalizzato un tema così delicato per avere una scusa per uscire, quando in realtà non si sentiva contenta del messaggio portato in tv dopo il caso di Bellavia. Non ci sono certezze, ma quel che è chiaro è che Ciacci ha deciso di denunciare quanto accaduto!