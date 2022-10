By

La battuta che ha lasciato a bocca aperta Michelle Hunziker: Eros Ramazzotti sorprende tutti

Eros Ramazzotti, oltre ad essere un bravissimo cantante, è l’ex marito di Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti durante un concerto di lui a Milano nel 1995 e si sono innamorati.

Dopo la nascita di Aurora, la coppia decide di sposarsi nel 1998 in un bellissimo castello.

Purtroppo, dopo quattro anni arriva la decisione finale: la separazione. Solo nel 2009, però, spunta anche il divorzio, ma questo non ha leso il loro rapporto.

Michelle e Eros hanno un ottimo rapporto e si vogliono ancora molto bene nonostante l’amore sia finito.

Adesso stanno anche per iniziare una nuova grande avventura. Infatti, da tre mesi la loro figlia è in dolce attesa e loro saranno nonni per la prima volta.

Entrambi si sono ricostruiti la loro vita, ma Ramazzotti fa un gesto che sorprende tutti. Michelle Hunziker rimane a bocca aperta, ma vediamo cosa è accaduto

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno un ottimo rapporto e a breve diventeranno anche nonni.

Loro due sono proprio un ottimo esempio per tutte quelle coppie che decidono di separarsi ma non si vogliono perdere.

Durante un concerto, però, Eros Ramazzotti sorprende tutti. L’evento si è svolto alla Valle dei Templi in Agrigento e dopo aver cantato una delle sue maggiori hit, il vip nota una fan in prima fila.

La donna è similissima alla sua ex moglie Michelle Hunziker che adesso ama Lui.

Eros sorpreso si avvicina a lei e si sporge dal palco per iniziare una esilarante gag. “Ti sei rimpicciolita però” commenta inizialmente il cantante ridendo e chiede al regista di riprendere il volto di lei così da far notare a tutti la sua somiglianza.

“Michelle, che bella! Però tu hai gli occhi azzurri, lei mica ce li ha azzurri. Secondo me tu vieni più gnocca” scherza Eros e continua: “Però stai attenta, non ti fidare degli uomini“.

La battuta viene colta ed è evidenti che parli del momento della loro separazione che ha fatto molto soffrire la conduttrice.

Non è sempre stato tutto rose e fiori. Inizialmente i due non avevano un rapporto dopo la fine del loro matrimonio, è solo da qualche anno che hanno ritrovato la loro complicità.

Il video della gag viene pubblicato su TikTok e ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni. Sicuramente anche Michelle lo avrà visto e avrà riso in sua compagnia, dopo aver passato la notte in dolce compagnia.

Eros Ramazzotti sorprende tutti con il suo modo di ridere e scherzare anche negli eventi importanti. E’ proprio vero che lui e Michelle Hunziker si vogliono ancora molto bene