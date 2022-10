Michelle Hunziker ha passato la notte in dolce compagnia: sono tutti pazzi per la conduttrice

Michelle Hunziker è una nota conduttrice che presto diventerà nonna per la prima volta. Infatti sua figlia Aurora, avuta dal passato matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, ha appena rivelato di essere in dolce attesa di un bel maschietto.

La conduttrice è contentissima di questa notizia e si sa che quando la felicità à condivisa, è ancora di più. Sembra che Michelle non abbia perso tempo e abbia passato la notte in dolce compagnia. Si tratta di una vecchia conoscenza… vediamo insieme di chi si tratta

Michelle Hunziker è tornata single dopo l’estate. A gennaio di questo anno, la conduttrice annuncia la separazione con Tomaso Trussardi dopo undici anni di convivenza e sette di matrimonio.

Durante l’estate, Michelle ha frequentato per un breve periodo l’ortopedico Giovanni Angiolini, ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello.

Single da qualche mese, la conduttrice ha qualcuno che viene a trovarla durante la notte sperando che nessun paparazzo li becchi. Ma a questo giro, i fotografi del settimanile Chi non perdono tempo e immortalano l’attimo in cui l’uomo misterioso suona il campanello prima di salire dalla sua amata.

Sapete di chi si tratta? Ma del suo ex marito Tomaso Trussardi. Ebbene sì, sembra che ci sia ancora dell’amore tra di loro, anche se lei ha sempre amato Lui.

Michelle volle tantissimo che si sapesse che si era separata dall’imprenditore e non sono stati momenti facili. Inizialmente si pensava che la conduttrice fosse tornata con Eros Ramazzotti dopo aver visto il loro bacio sul palco, ma abbiamo poi capito che era interessata a Giovanni Angiolini con cui ha fatto una vacanza in Sardegna.

Nello stesso periodo, Tomaso ha deciso di vendere il marchio di famiglia. La Trussardi è passata nelle mani del fondo QuattroR.

Inoltre, l’imprenditore era molto deluso dal flirt estivo della sua ex moglie.

Proprio per questo motivo, Michelle ha fatto una lunga corte a Tomaso cercando di recuperare il loro rapporto. L’uomo l’ha tenuta alla larga per un po’, ma poi ha ceduto.

Le foto del settimanale Chi non lasciano dubbi e secondo la loro redazione molto del loro ritorno di fiamma è dovuto dall’avvicinamento della figlia di Michelle, Aurora, all’ex compagno di sua mamma.

La Ramazzotti e Trussardi si sono girati alla larga per anni, ma ora sono molto affiatati.

Questo e molto altro hanno aiutato la Hunziker a recuperare il rapporto con il suo amato decidendo di invitarlo per la notte, mentre spunta bomba.

Le foto esclusive di Chi ritraggono l’uomo sotto casa di lei mentre aspetta la cena. Non mancano gli scatti della mattina in cui si vede che Tomaso recupera la macchina e andarsene.

Michelle Hunziker ha riconquistato il suo amato. Dopo mezzo anni distanti, i due tornano insieme anche se non lo hanno ancora ufficializzato e passano la notte in dolce compagnia. Voi cosa ne pensate? Hanno fatto la cosa giusta?