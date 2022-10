Test: risolvi il mistero dell’uomo nell’ascensore e dimostra quanto vali

Questo test ti farà sudare sicuramente. Trova la soluzione e dimostra di essere un vero campione. Non sarà facile, dovrai impegnarti molto

Un uomo vive al dodicesimo piano di un palazzo in centro. Questo signore lavora in periferia e ogni mattina si sveglia all’alba per raggiungere l’ufficio. Ogni giorno, allo stesso orario, l’uomo prende l’ascensore e va verso il piano terra. Quando l’ascensore arriva a destinazione, il nostro amico lascia l’edificio e inizia la sua solita routine quotidiana, fatta di documenti, carte bollate e qualche pausa caffè.

Quando termina il suo turno, l’uomo effettua il percorso inverso. Esce dall’ufficio, si mette in macchina, la lascia in un parcheggio vicino casa ed entra nell’edificio. Prende l’ascensore e, se c’è qualcuno o se in quel momento è in corso un temporale, va direttamente al suo piano. Al contrario, se è solo, va al decimo piano e poi sale gli ultimi due piani a piedi. Come ti spieghi questo comportamento? Ragiona con calma e poi rispondi, la risposta è più semplice di quanto tu possa pensare. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è indispensabile effettuare una sorta di percorso ad ostacoli tra tutte le trappole inserite nel testo solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Se l’hai fatto in maniera corretta, meriti tutti i nostri complimenti perché è sempre molto complicato risolvere un test del genere. Ti diamo un piccolo aiuto: la pioggia non c’entra niente con la soluzione, anche se potrebbe interessarti un altro elemento legato ad un temporale.

Se, al contrario, non hai idea di quale possa essere la risposta corretta ma hai provato in tutti i modi a sforzarti, non preoccuparti. Non c’è bisogno di buttarsi giù con il morale, probabilmente hai soltanto bisogno di allenarti con altri test simili a questo, vedrai che in futuro diventerai un vero campione anche tu. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un innocente passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: l’unica spiegazione plausibile è che l’uomo sia talmente basso da non riuscire a digitare i numeri più alti presenti sulla tastiera dell’ascensore. Quindi, se è solo, digita il 10 e poi sale gli altri due piani a piedi, se c’è qualcuno, si fa aiutare da questa persona. Se sta piovendo, invece, raggiunge il tasto numero 12 con la punta dell’ombrello. Lo avevi capito?