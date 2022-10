By

Al GF Vip non ci si fa mancare niente, neanche un amore del tutto inaspettato per Alfonso Signorini! La love story è una scoperta per chiunque.

La bellezza del mondo della televisione è quando si ha a che fare con volti e personaggi unici come Alfonso Signorini. Il conduttore è senza dubbio amato per essere una fonte di sorprese nel bene e nel male. Stupisce sempre, anche quando sbaglia! Insomma, la notizia del giorno è una bomba, perché sempre più spesso stiamo approfondendo tematiche che hanno a che fare con i suoi affari di cuore.

Anche Alfonso Signorini ha a che fare con l’amore, qualcuno parla di lui! Di solito, è l’amato conduttore e Direttore del Magazine Chi a parlare di chicche amorose, ma questa volta la news sbalordisce tutti: è lui ad essere al centro di una storia pazzesca!

Se non ti aspettavi una notizia del genere, sappi che è stata una sorpresa per tutti i fan che lo seguono da sempre, chi l’avrebbe mai detto?

Alfonso Signorini e l’amore mai dichiarato, la verità

Come già accennato, si sta parlando molto degli affari di cuore del conduttore. Di recente, ha rilasciato un’intervista sulla fine del suo amore durato 18 anni, destabilizzando tutti perché erano in molti a credere in quell’amore. Così, oggi ne raccontiamo un altro totalmente inaspettato, e soprattutto: confermato dal diretto interessato!

Ebbene, Alfonso Signorini è stato un folle amore ma una cara amica, una compagna dei banchi di scuola. Nella rubrica “Lettere al Direttore”, spunta una presunta vecchia fiamma del giornalista più chiacchierone di sempre.

La sezione è uno spazio in cui è Alfonso a rispondere direttamente a quanto gli viene confessato dalle lettrici e lettori più accaniti, e una di loro coglie la palla al balzo.

La donna che si chiama Emanuela, esordisce dicendo che sono stati un duo unico, specialmente quando hanno fatto visita a Vercelli ad una loro cara professoressa di liceo. Dopo aver rievocato i tempi passati, soprattutto ricordando un giovane Alfonso timido, sognatore, e un po’ malinconico, chiede: “cosa ne è rimasto di quel ragazzo?” riferendosi al fatto che attualmente è famosa.

Conclude poi confessando la cotta da adolescente, ai tempi, che ha sempre tenuto segreto nel proprio cuore! Ecco la risposta di Signorini:

“Cara Emanuela, certo che mi ricordo. E sono bei ricordi. La vita non mi ha per niente cambiato. Sono rimasto un romantico sognatore […] Ti abbraccio e… quanto alla tua cotta… beh, me ne sono accorto subito…”

Come sempre, non sfugge niente a Signorini, neanche un amore segreto!