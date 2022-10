GF Vip, dopo l’immenso dolore il vippone volta pagina: “Non voglio più vedere”

Dopo il GF Vip, il concorrente di Alfonso Signorini è pronto a voltare pagine ammettendo di aver chiuso definitivamente con il passato.

Il GF Vip non porta in scena soltanto dinamiche interessanti tra i concorrenti, che tanto appassionano il pubblico del piccolo schermo, ma permette anche di poter osservare spaccati di vita vera in cui i telespettatori possono riconoscersi e al tempo stesso avere il modo di poter vedere altre sfumature della realtà.

E’ il caso del percorso di vita di George Ciupilan che nonostante abbia una giovane età, ha provato e prova tantissimo dolore dentro di sé in quanto ha una storia traumatica alle spalle e che ha voluto condividere con i suoi compagni di viaggio ammettendo che è ricorso anche all’aiuto di alcuni specialisti ma nonostante ciò lui ha deciso di mettere un muro davanti per proteggersi dal dolore che potrebbe provare.

George Ciupilan al GF Vip ha raccontato la sua toccante storia, rivelando che nonostante la giovane età dietro alle sue parole e alla sua vita c’è tanta sofferenza che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

George Ciupilan a cuore aperto al GF Vip: la confessione su sua madre

George Ciupilan al Grande Fratello Vip, dove la sua compagna di viaggio è stata sbugiardata da Signorini in persona, ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di essere nato in Romania. Sua madre, però, dopo poco ha deciso di trasferirsi in Italia nella speranza di trovare un futuro migliore e lui è rimasto con suo padre.

Quegli anni sono stati per lui i peggiori della vita, in quanto racconta che riuscivano a mangiare soltanto uova. Lui però era consapevole che sua madre si trovasse nel bel paese per un futuro migliore e quando lei è improvvisamente tornata, è stato subito contento di poterla rivedere. Con una scusa la donna gli ha chiesto una foto ricordo, ma in realtà stava preparando i documenti per portarlo con lei e così ha fatto:

“Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio” ha raccontato il concorrente più giovane di quest’edizione, aggiungendo però che le preghiere di sua madre sono riuscito a convincere chi di dovere e li hanno fatti passare.

Da quel momento Geroge non ha mai avuto più rapporti con suo padre: “I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso” ha ammesso con estrema sincerità. “Una dottoressa mi ha spiegato che i traumi si riaccendono quando noi li visualizziamo. E io non voglio più vedere”.