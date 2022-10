Gieffina sbugiardata proprio da Alfonso Signorini: “E’ entrata da single, ma l’ha fatto mentendo“

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta già facendo molto parlare. Con la puntata toccante e difficile di lunedì, i concorrenti hanno capito che devono cambiare comportamento.

Nonostante il caos creato dall’indifferenza di alcun gieffini nei confronti di Marco Bellavia, la Casa ha voglia di riprendersi, divertendosi aprendo il proprio cuore.

Sembra che proprio il cuore di una gieffina non sia libero. Lei ha aperto la Porta Rossa dicendo di essere single, ma viene sbugiardata proprio da Alfonso Signorini.

Vediamo insieme di chi si tratta

Gieffina sbugiardata proprio da Alfonso Signorini: “E’ entrata da single, ma l’ha fatto mentendo“

Qualcuno nella Casa del Grande Fratello Vip sta dicendo una bugia. Entrata da single, il conduttore in primis svela la verità.

Di chi stiamo parlando? Ma di Nikita Pelizon. Lei è divenuta nota dopo la sua partecipazione ad Ex on the Beach e a Pechino Express, mentre continuano a volare stracci nella Casa.

Molto brava nei reality, la gieffina si definisce single nel suo video di presentazione prima di aprire la Porta Rossa. Dice di stare molto bene da sola e ha voglia di trovare qualcuno che la tratti come una regina.

Sembra proprio che Nikita abbia trovato il suo re. A rivelare la notizia è proprio Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Nella Casa è entrata da single, ma l’ha fatto mentendo” si legge sulla rivista e sbugiarda la ragazza: “In realtà è fidanzatissima e poco prima di lasciare il telefono ha fatto una lunghissima videochiamata con il fidanzato, un imprenditore milanese nel settore della ristorazione che al momento ha scelto insieme a lei di rimanere nell’ombra”.

Non è la prima volta che esce fuori questa notizia in merito allo stato sentimentale di Nikita. Durante la prima puntata del GF Vip, Matteo Diamante commenta la clip della gieffina.

Lui è l’ex fidanzato storico della Pelizon che ha partecipato ad Ex on the Beach e all’edizione di due anni fa dell’Isola dei Famosi, mentre arriva il terribile scenario.

“Lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Scena già vista” commenta Matteo che non ha un ottimo rapporto con Nikita dopo il loro avvicinamento e allontanamento nel programma di Mtv.

Molti dubbi e poche certezze. Non si sa di chi si tratti, ma se Alfonso Signorini ha scritto ciò sulla sua rivista deve avere per forza delle fonti certe o delle prove.

Nikita non è single e sicuramente il conduttore affronterà questo argomento con la gieffina durante la puntata di stasera. O almeno lo speriamo…