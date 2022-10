GF Vip, continuano a volare stracci: i sospetti analizzati uno a uno!

Al GF Vip si è creato un clamore mediatico di un peso esorbitante: cambia tutto, anche la strategia dei gieffini! Niente è come sembra, specialmente con certi sospetti.

Essere sospettosi è un po’ l’arma di difesa che stanno mettendo in gioco alcuni vipponi. Il GF Vip della corrente edizione non solo è partito in quarta, come abbiamo detto più volte, ma questa volta aggiungiamo anche che la frenata ha fatto non poco stridere i freni! Perché un freno era d’obbligo e necessario, specialmente dopo le ultime discriminazioni fatte e le parole di veleno dette in diretta tv.

Gli stracci volano insieme a parole forti, perché dopo il caso di Marco Bellavia le dinamiche innescate nella casa sono state molto intense. Sguardi rapidi tra i concorrenti uniti da confessioni segrete, stanno alimentando ancora il livello di tensione.

Così, ecco la nuove strategie, e con esse anche i pensieri che condizioneranno le azioni dei vipponi rimasti in gara.

GF Vip 7, arriva il nuovo piano: i sospetti sono fondati?

La domanda è palese, chiedersi se i sospetti di cui vi stiamo per parlare siano leciti o meno, è l’argomento clou del momento. L’uscita di Marco Bellavia ha destabilizzato molti gieffini, alcuni hanno persino perso le staffe peggio di prima, mentre altri sono caduti in una profonda tristezza. Per non parlare del grosso passo indietro fatto da alcuni Big all’ultimo momento! Così tra loro, c’è anche chi vuole solo una cosa: vendetta.

A parlare è Antonella Fiordelisi, la gieffina che si è distinta non per la sua evidente bellezza, ma per il carattere che ha da vendere. E’ forte perché capace di pensare solo con la sua testa, senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno.

E’ stata l’unica a difendere Marco, e adesso vuole nominare e provocare l’eliminazione di tutti coloro i quali l’hanno fatta soffrire e sono rimasti in casa. Appunto, solo Ginevra Lamborghini è stata squalificata in diretta tv e Giovanni Ciacci è stato mandato a casa dal pubblico.

A fine puntata, si è mostrata subito sospettosa e pensierosa. Tra le sue si confronta con qualche gieffina, finché non viene raggiunta dal suo “flirt” non tanto apprezzato dal pubblico, il vip Edoardo.

I sospetti di Antonella sono nei confronti della sincerità di due gieffine, Elenoire e Sara, le quali le avrebbe sentite dire qualcosa di velenoso nei suoi confronti proprio per aver preso le parti di Bellavia. Avrà capito male? In ogni caso, sembrerebbe prestare più attenzione al rapporto con loro.

Lui le consiglia di vivere con maggior leggerezza il percorso, ma lei sembra più agguerrita che mai.