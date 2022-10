Nuovi retroscena su Noemi Bocchi e Francesco Totti: i conti non tornano…

I conti non tornano: nuovi retroscena su Noemi Bocchi e Francesco Totti

E’ noto a tutti che Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 20 anni di amore, hanno deciso di separarsi. I fan della coppia sono molto dispiaciuti per tutto ciò, ma continuano a volergli bene.

A quanto pare i due erano in crisi già da un anno e, da quanto rivelato dall’ex capitano della Roma, è proprio in questo periodo difficile che lui si è avvicinato a Noemi Bocchi.

Prima erano amici, ma adesso fanno coppia fissa tanto da aver festeggiato il compleanno di Totti proprio a casa di lei.

I conti però non tornano, c’è qualcosa che non quadra. Sono spuntati dei nuovi retroscena su Noemi e Francesco, ma vediamo insieme cosa è successo

Noemi Bocchi e Francesco Totti, dopo l’annuncio della separazione con Ilary Blasi, fanno coppia fissa. I due hanno deciso di non uscire allo scoperto fino a quando il tutto non sarà ufficiale, ma stanno benissimo insieme.

La loro coppia funziona a meraviglia tanto da festeggiare insieme il compleanno di lui a casa di Noemi. Alla festa era presente anche la figlia di Francesco, Chanel, in compagnia di una sua amica, mentre Ilary si scaglia contro il migliore amico di Totti.

Ciò ci rivela che l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma fanno proprio sul serio.

Prima hanno colto di sorpresa l’ex calciatore con una festa nel suo ristorante preferito. Qui Totti ha anche chiesto la mano della bella Ilary…

Il giorno dopo, la festa si sposta a casa della Bocchi insieme a familiari ed amici.

Intanto, il divorzio tra la coppia vip non sta andando nel migliore dei modi. A quanto pare i due si stanno facendo guerra per quello che riguarda l’assegno di mantenimento per i loro tre figli.

Secondo l’avvocato di Ilary, non è abbastanza alto per mantenerli e non possono “continuare a vivere come hanno fatto finora“.

Inoltre, si sta aspettando di capire cosa deciderà il giudice in merito all’affidamento dei figli e in quale modo, mentre spuntano i dettagli intimi sulla ex coppia vip.

In tutta questa baraonda, un dettaglio non sfugge agli occhi attenti degli utenti social. Sbirciando nel profilo privato Instagram di Noemi, i conti non tornano.

E’ proprio il settimanale Chi a svelare un retroscena inedito sul suo contro: “La donna, lo scorso San Valentino, pubblicava sul proprio profilo Instagram una foto con 13 rose rosse e la scritta ‘tredici mesi con il mio amore‘”.

Qualcosa non quadra. Sembra che la relazione tra la Bocchi e Totti sia iniziata dopo capodanno ed è uscita allo scoperto solo a marzo. Per quale motivo Noemi festeggia 13 mesi a San Valentino scorso?

I conti non tornano… e il mistero si infittisce