GF Vip, tra lacrime e conforto, spuntano i retroscena inediti

Nuove lacrime vengono versate al GF Vip, questa volta saltano fuori dei retroscena che in pochi avevano intravisto.

La diretta del GF Vip viene vissuta come un pugno nello stomaco, ma l’ultima puntata è stata una serie di pugni, dritti e rovesci, che hanno creato forte dispiacere sia al pubblico che ai gieffini. Anche Alfonso Signorini ha davvero vissuto con dolore quanto accaduto, ma come ha già detto in diretta “Dura lex, sed lex” , la legge sarà dura, ma è sempre la legge che deve essere applicata. All’applicazione dei provvedimenti, qualcuno ha letteralmente perso la testa.

Al GF Vip tutto è possibile, anche situazioni a dir poco disumane ed oscene, proprio come è stata commentata dal popolo del web e dal pubblico a casa la vicenda di Marco Bellavia. Proprio per il comportamento di alcuni gieffini, sono stati applicati dei provvedimenti severi.

La reazione di alcuni era attesa, ma di altri è del tutto inaspettata.

GF Vip, arrivano nuove lacrime del tutto inaspettate

Tra gli argomenti più cliccati e ricondivisi online ci sono gli scatti e le parole intense di Marco Bellavia, ha spiazzato tutti. La sua storia logora dentro tutta Italia, perché la sua storia è accaduta almeno una volta nella vita a tutti. Sentirsi emarginati, soli e senza un punto di riferimento, quando alla fine un abbraccio avrebbe risolto tutto. La malattia mentale è pari alle altre per gravità, ma maggiore per disinformazione.

Tra le lacrime più attese ci sono quelle di Antonino Spinalbese che non riesce neanche a guardare in faccia Attilio Romita che appena sveglio fa il caffè e gli chiede come sta. La risposta è “stavo meglio ieri”, perché il gieffino appare davvero molto provato.

Insieme a lui appare triste e demotivata anche Nikita Pelizon la quale ha vissuto fino all’ultimo momento in casa con Ginevra Lamborghini, mostrandole sostegno. La situazione ha rattristito tutti sia per la squalifica della gieffina, che per l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, ma anche per un’altra ragione.

Hanno visto attraverso immagini forti la sofferenza di Marco, e la stanno vivendo molto male. Sembrerebbe che anche Luca e George si siano svegliati piangendo, dato che avrebbero voluto “fare di più” per il compagno ritiratosi dal gioco.

Nuove turbolenze arrivano in casa, restiamo aggiornati per le prossime evoluzioni.