Ginevra Lamborghini non se la sta passando per niente bene dopo quanto accaduto al GF Vip. La mamma racconta una verità agghiacciante.

Che Ginevra Lamborghini abbia pesantemente sbagliato non ci sono dubbi. Il popolo del web e il pubblico a casa sono certi della sua colpevolezza, ed anche sul fatto che non dovesse essere l’unica a patire una condizione del genere, cioè la squalifica. Quest’anno non sembra essersi creato il clima felice e dedito all’amicizia degli scorsi anni. Così, interviene la mamma in difesa della figlia che non riesce più ad esporsi.

Il sogno di fare la cantante andrà in frantumi? Ebbene, la vita di Ginevra Lamborghini è stata totalmente stravolta da due eventi. Il primo è il chiacchieratissimi litigio con la sorella Elettra che non l’ha neanche voluta al matrimonio.

Oltre ad non essere stata l’unica invitata della famiglia, è anche stata cacciata dalla corrente edizione del GF Vip per un comportamento improprio e per una pericolosissima frase sul bullismo.

Si è scusata e vorrebbe rimediare, ma il dolore è troppo, e la madre svela una verità triste e difficile da accettare.

Ginevra Lamborghini, la mamma racconta la verità

Le cose non si mettono per niente bene. Dopo essere stata sbugiardata dalla sorella Elettra, la giovane aspirante cantante se la vedrà con un pubblico inviperito con la sua persona. Riuscire a mettere da parte in pochissimo tempo questa tragica pagina di televisione non è facile, la mamma però ci prova, e manda un messaggio importante per il pubblico a casa.

Questo frame racconta la squalifica avvenuta in diretta e sotto gli occhi di tutti. La reazione è quella di una persona sotto shock, la quale poi reagisce con un pianto disperato. Infatti, è stata accolta da un boato di fischi dal pubblico in studio ed era in preda ad un attacco di panico.

La mamma, la signora Luisa Peterlongo ha malvisto quanto accaduto sotto gli occhi di tutti. Non leva responsabilità alla figlia, anzi conferma la sua colpevolezza, ma il mondo in cui è stata data “in pasto agli squali” non le è piaciuto per niente. Anche perché adesso Ginevra sta malissimo. Ecco le parole della madre:

“Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna.”

Inoltre, conferma che è sconvolta e dispiaciuta. La madre soffre inevitabilmente per la figlia, perché ha sbagliato, ma non si meritava né il patibolo, né di ricevere così tanto odio da chi l’ha accusata di fare bullismo.

Conclude affermando che crede ancora nel bene sincero, ma che attorno alla questione c’è troppa ipocrisia e ritiene che non si sarebbe dovuti arrivare fino a questo punto.