L’attore più amato da tutte le adolescenti torna single: ecco la verità

Spunta la verità: l’attore più amato da tutte le adolescenti torna single

Che bella l’adolescenza. In questo periodo ricco di caos il cuore batte forte ogni giorno sia che sia per rabia, gelosia o amore.

E’ un momento difficile, ma il mondo dello spettacolo è il nostro luogo sicuro. Qui incontriamo i nostri idoli e ci appassioniamo sia alle loro vite che ai loro ruoli.

Un attore fra tutti ha conquistato il cuore di migliaia di adolescenti. Bello come il peccato, l’uomo torna single e spunta la verità sulla sua rottura.

Vi ricordate di Babi e Step? Rispolveriamo la nostra mente e ricordiamoci chi indossava i panni di questi due ruoli.

Esattamente! Si tratta di Katy Saunders e Riccardo Scamarcio. E’ proprio quest’ultimo che è tornato single.

Faccia da cattivo ragazzo, capello scuro e riccio e occhi chiari penetranti, Riccardo è sicuramente l’attore italiano che ha fatto innamorare più adolescenti.

Tra queste troviamo anche Benedetta Porcaroli, protagonista della serie Netflix, Baby.

I due si sono conosciuti durante le riprese del film uscito a febbraio di questo anno, L’ombra del giorno e si sono subito innamorati., mentre spunta il tradimento di Scamarcio a Francesco Sabina.

Riccardo in quel periodo si frequentava con la manager Angharad Wood da cui stava aspettando la sua prima e unica figlia.

Nonostante questa relazione, l’attore si avvicina a Benedetta e decide di mollare la fidanzata per lei.

E’ dall’anno scorso che i due stanno insieme, ma sembra che la loro storia sia finita. Entrambi sono sempre stati molto discreti rispetto alla loro relazione, però, l’attrice si sbottona durante una intervista per il magazine Vanity Fair.

“Vabbè, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono e le coppie si lasciano” dichiara Benedetta e continua in modo misterioso: “La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente“.

Non ci sono dubbi: Riccardo Scamarcio è tornato single. Lui non si è ancora esposto in merito alla rottura, ma si sa che l’attore ha sempre tenuto molto alla sua privacy.

Anche durante la storia durata 12 anni con Valeria Golino si sapeva poco o nulla, mentre nasce una nuova coppia sul set. La fine della loro relazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e nessuno ha mai saputo il motivo della loro rottura.

L’attore più amato dalle adolescenti è tornato single! Riccardo Scamarcio colpisce ancora, ma la sua verità non spunta fuori