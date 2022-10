GF Vip, forte sconforto per vippone: le lacrime rigano il suo viso

Lo sconforto e le lacrime sono arrivate come una bufera nel cuore del GF Vip, perché il gieffino sta malissimo. La tristezza incombe sul suo percorso.

Affrontare il GF Vip con il cuore sereno è importante, e il vippone di cui vi stiamo per parlare se la sta davvero vedendo brutta. La vita di ogni protagonista del reality è stata ricca di emozioni belle e brutte, e di recente proprio nella casa di Cinecittà ne stanno davvero accadendo di ogni. Ecco come se la sta passando il gieffino, e cosa è accaduto. Non solo decide di starsene in disparte, ma vive un momento di angoscia.

La situazione sta andando un po’ in una direzione poco piacevole per i gieffini. Gli ultimi eventi del GF Vip stanno smuovendo delle dinamiche difficili da gestire non solo per la produzione, ma anche per i diretti interessati.

Ecco quanto accaduto e quali sono state le reazioni più importanti dopo l’accaduto.

GF Vip, la lacrime e l’isolamento hanno sconvolto tutti

Un personaggio che è di certo un fiume di lacrime è la prima squalificata della stagione televisiva, Ginevra Lamborghini. Si sente fortemente pentita di quanto accaduto, ma non basta, perché secondo la madre sta vivendo una gogna mediatica violenta, una condizione che confessa sotto gli occhi di tutti. Così, reduce dagli ultimi eventi anche il vip protagonista della notizia, si isola e vive un tragico momento fatto di lacrime.

Si tratta di Amaurys Perez! Da sempre visto come un personaggio positivo ed allegro, tanto che il primo ricordo che si ha di lui in casa è quello di un atleta in mutande che si tuffa in piscina, ma a quanto pare si tratterebbe di una maschera.

Mentre i compagni si sono riuniti con il consueto gioco dei nomi, vive un momento di difficoltà. Non gioca, e decide di allontanarsi isolandosi. Il punto è che le telecamere lo ritraggono in un pianto doloroso. Si intravede proprio un malessere così forte e devastante che lo porta a stare da solo.

Il momento di commozione è legato ad una canzone! Il gieffino sta piangendo per dei ricordi che affiorano, insieme a delle emozioni che provocano una reazione inedita per chiunque lo conosce, coinquilini e pubblico a casa compreso. E’ un uomo sensibile, oltre ad essere simpatico, ha un cuore grande.