GF Vip 7, caso Manfuso continua: la rivelazione choc arriva da lui!

Il GF Vip 7 continua a far parlare di sé sul caso di Sara Manfuso: la dichiarazione arriva come un fulmine a ciel sereno!

La situazione è sfuggita di mano, Sara Manfuso ex vippona del GF Vip 7 sta vivendo un momento delicato e controverso. Attaccata in studio e ritenuta una bugiarda da molti, è finita alla gogna mediatica subendo la reazione di chi non le crede. E’ una donna forte, porta avanti il suo pensiero nonostante la sofferenza, e c’è chi rivela qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

C’è in ballo non solo l’immagine dei diretti interessati, ma la stessa lotta alla violenza sulle donne che tanto Sara Manfuso cerca di combattere con dignità. Quanto accaduto nella casa, l’incomprensione con Giovanni Ciacci, forse proseguirà per vie legali.

In attesa delle prossime evoluzioni, una persona vicina alla gieffina, dice la sua e spende parole importanti.

GF Vip 7, retroscena sul caso Manfuso, parla lui!

Il litigio tra i due vipponi non è l’unico, Sara Manfuso è stata anche attaccata da Sonia Bruganelli in studio, sconvolgendo non poco gli animi perché l’opinionista ha ricevuto grandi applausi dal pubblico. Così, la Manfuso reduce da un’esperienza triste al GF Vip, torna a far parlare di sé, ma non è lei a fare la dichiarazione. Entra in gioco una persona riservata che la difende a spada tratta.

Parla il marito, Andrea Romano! Intervistato l’ex parlamentare la situazione assume nuove sfumature, e cerca di dare un quadro maggiore alla vicenda attorno alla quale c’è ancora troppa confusione.

Così, spiega che la moglie ha subito un ulteriore smacco quando Signorini ha reagito in quel modo contro di lei e cacciandola. Perché nessuno può dire ad una donna “come reagire” ad una molestia fisica o verbale che sia, e lei si è molto vergognata.

Deluso dalla situazione, afferma e fa chiarezza sul fatto che la moglie non ha mai accusato Ciacci di molestie, ma voleva evidenziare la gravità del gesto fatto, specialmente nei confronti di chi ha subito violenze.

Rimarca il fatto che si è riaperta una vecchia ferita nel cuore di Sara, soprattutto non ha per niente apprezzato quando il conduttore le ha detto che “avrebbe dovuto tirare uno schiaffo”, qui le parole dell’ex parlamentare sono chiare:

“Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?’ Di fronte all’infelicissima battuta di Ciacci, Sara ha dissimulato il proprio grave imbarazzo dietro una frase scherzosa e una risata.”

La vergogna è aumentata nel corso degli altri giorni, e come se non bastasse conclude che la vittima è stata colpevolizzata ulteriormente nella puntata in cui si parlava di bullismo.

C’è chi crede che abbia strumentalizzato, e chi invece la difende come l’ennesima donna incompresa davanti ad una violenza. Quel che è chiaro è che si parlerà ancora della vicenda, soprattutto perché Andre Romano vorrebbe che Alfonso ne parlasse e chiarisse la situazione per rispetto di Sara e di tutte quelle donne che hanno ricevuto molestie.