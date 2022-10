Francesca Cipriani presto sposa, ma spunta il terribile imprevisto

Spunta il terribile imprevisto a pochi mesi dal matrimonio di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è un personaggio televisivo che fa molto ridere tutti noi. Solare, sognatrice e un po’ bambina, la showgirl ama la vita nonostante il suo passato difficile.

Abbiamo potuto conoscere meglio Francesca al Grande Fratello Vip 6. La ragazza ci ha raccontato della sua adolescenza e di come molti uomini non l’abbiano trattata bene.

Ma poi è arrivato Alessandro Rossi, il suo attuale fidanzato che la ama perdutamente e farebbe di tutto per lei.

E’ così perso e convinto di aver trovato la sua anima gemella che entra nella Casa del GF Vip per fare la proposta di matrimonio a Francesca. La ragazza molto sorpresa, ma anche contenta, non dubita nemmeno un secondo e dice di sì.

Ecco che mancano pochi mesi al giorno del matrimonio, ma spunta il terribile imprevisto. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi stanno preparando gli ultimi dettagli per il loro matrimonio che si svolgerà il 3 dicembre a Roma.

Ne è passato di tempo dalla proposta di matrimonio nella Casa più spiata d’Italia, ma loro sono innamorati come quel giorno, forse anche di più.

Il lieto evento si svolgerà in un castello leggermente fuori Roma, ma non sappiamo con cosa delizieranno il loro palato gli invitati.

Sicuramente, però, il cibo non mancherà affatto, mentre la Cipriani fa una tagliente affermazione sul GF Vip 7.

Il matrimonio è molto vicino, ma spunta il terribile imprevisto. Secondo una voce non nota, i due futuri sposi hanno riportato un codice iban come destinatario dei regali di nozze.

Francesca Cipriani è furiosa, mentre spuntano le parole d’amore per Alessandro. Non ama le falsità e che qualcuno vada contro di lei insinuando cose non vere.

“Abbiamo fatto una lista di nozze come tutte le persone in questo mondo” dice molto arrabbiata l’ex gieffina sul suo profilo Instagram e continua: “Siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false“.

La Cipriani è arrabbiatissima e si sfoga sui social. “La lista di nozze e il viaggio di nozze gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare” spiega la 38enne e conclude: “I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze!“.

Questo terribile imprevisto non ci voleva. Si sa che prima del matrimonio si è molto nervosi e sicuramente questi rumors non hanno aiutato l’umore di Francesca Cipriani