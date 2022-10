Scegli il libro che preferisci e scopri cosa ha in serbo il futuro per te con questo semplice test

“Il nostro destino è già scritto” si dice qualche volta. Questa è una frase utilizzata perlopiù in un contesto religioso, ma è vera se letta in un altro modo.

Ognuno di noi sceglie e si muove per un solo obbiettivo: trovare la felicità. Quindi sia a livello conscio che inconscio cerchiamo in tutti i modi di realizzare questo sogno.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test del libro. Dovrai fare una scelta istintiva e potrai finalmente scoprire cosa ti accadrà in futuro.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test: scegli un libro e scopri cosa il futuro ha in serbo per te

In questo test del libro ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Ma prima iniziamo a conoscerci!

1) Diario

Il diario solitamente viene utilizzato quando siamo più piccoli, ma molti mantengono questo hobby anche da grande. E’ una sorta di racconto della nostra vita con frasi e frammenti dei nostri ricordi. Può essere usato anche come valvola di sfogo quando non riusciamo a parlare di un problema con i nostri amici o familiari.

La tua scelta ci rivela che andrai incontro ad una vita caotica, ma molto felice. Sarai piena di energie e grandi idee.

Il fatto che tu sia così dinamico continuerà anche nel futuro. Hai e avrai sempre la voglia di scoprire il mondo in tutti i suoi aspetti.

Rimarrai sempre un po’ bambino, ma avrai anche una menta adulta. Una perfetta combo!

2) Romanzo

Chi di noi non ha mai sognato di far parte di un libro, di essere il protagonista di un romanzo avvincente e movimentato.

La tua scelta ci dice che nella tua vita sarai sempre guidato dall’amore. Esistono molti tipi di amore: al partner, per un figlio, per un amico o i tuoi genitori.

Ma potresti essere guidata anche solo dall’amore per te stesso che ti aiuterà nel capire quali sono i tuoi punti forti e deboli.

Si sa che solo chi si ama riuscirà a trovare altro amore e a vivere la vita nel migliore dei modi.

3) Libro

Solitamente questo oggetto sta sul comodino in attesa che noi lo leggiamo. Per noi rappresenta un modo per staccare della realtà e ritagliarci un proprio spazio.

Per leggere un libro hai bisogno di tempo libero e ciò ci rivela che avrai una vita molto scandita e schematizzata. Sarai molto pignolo e preciso e le tue azioni saranno guidate da abitudini salde e di routine.

Tutto ciò ti farà sentire al sicuro e in pace con te stesso.

4) Diario di viaggio

La raccolta di tutte le nostre memorie e souvenir svela molto di te. Molte immagini e poche parole si racchiudono in questo disordinato diario.

La tua vita ti porterà sempre nel superare i tuoi limiti e a non dire mai di no. Il viaggio non è solo uno spostamento, ma può essere fatto anche con la nostra mente, un percorso di trasformazione.

Nel tuo futuro ti metterai molto alla prova nel lavoro, in famiglia, con gli amici. Cambierai molti mestieri, probabilmente anche città fino a quando non ti sentirai realizzato.

Farai sicuramente delle scelte coraggiose, me le farai per appagare a tua grande curiosità