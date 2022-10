Test dell’orologio da polso: scegli quello che preferisci e scopri chi sei

Scegli un orologio da polso e scopri chi sei con questo semplice test

Come si fa a vivere senza sapere l’ora. Nel libro “Guida galattica per gli autostoppisti” il protagonista parla dell’inutilità di questo oggetto e si chiede come sia possibile che l’uomo sia così affascinato da un orologio.

Beh, io lo trovo geniale e per questo oggi ti propongo il test dell’orologio da polso. Ti basterà fare una semplice scelta e potrai scoprire chi sei veramente!

Andiamo a valutare le varie possibilità!

Test: scegli un orologio da polso e scopri chi sei

In questo test dell’orologio da polso ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Iniziamo a conoscerci!

1) Cerchi l’essenziale

Tu sei una persona molto semplice. Non hai bisogno di sfarzo e lusso intorno a te per sentirti felice.

Delicata e sensibile, cerchi di assaporare ogni attimo della vita come puoi. Odori, colori e sensazioni guidano i tuoi sensi e il tuo modo di vivere.

La tua ambizione non è quella di risultare perfetta, ma di essere vera. Vai dritta al punto quando ti trovi di fronte ad un problema o ad una discussione. La verità prima di tutto.

2) Stile vintage

Te ami l’usato e tutto quello che può raccontare una storia, ma cerchi anche di vivere come negli anni passati.

Per te vecchio vuol dire personalità e ricercatezza.

Nella vita, invece, non disdegni i sabato sera a guardare un film piuttosto che uscire. Non sempre ti piace prendere dei rischi e per questo ti rinchiudi nel tuo posto sicuro, la tua casa.

Come la tua scelta, la vita per te va vissuta, ma anche indossata.

3) Chic

Anche tu sei un animo semplice, ma vai matto per i dettagli. Hai sempre bisogno di quel lato che salti all’occhio subito e per questo ami tutto ciò che è stravagante, ma moderato.

Con grande eleganza, ricerchi la bellezza sia in quello che indossi, ma anche nella vita di tutti i giorni.

4) Sei all’avanguardia

Tu non ti godi il presente e sei sempre direzionato verso il futuro. Viaggi con la tua mente e con tanta immaginazione. Sei una maniaca della organizzazione e schematizzi le tue giornate il più possibile.

Odi il caos e i ritardi, soprattutto non sopporti quando gli appuntamenti saltano all’ultimo minuto. Diciamo che non vivi bene gli imprevisti.

Te sei la tua priorità e ci tieni molto nel fare sempre una bella figura.

5) Super stilosa

Tu ami la moda e tutto ciò che la comprende. Sei molto attenta al tuo stile e soprattutto a come appari.

Non sei però una indole mono colore, ricerchi pattern colorati e con mille fantasie. Ogni evento per te va sfruttato al massimo e per questo risulti chic anche quando butti la spazzatura.