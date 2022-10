Marco Mengoni spiazza tutti, la rivelazione che nessuno si aspettava!

Marco Mengoni è pronto a spiazzare tutti, il cantante sgancia una bomba inedita ed i fan che sono senza parole, nessuno si aspettava questa rivelazione.

Senza ombra di dubbio Marco Mengoni è tra quei personaggi che stupisce spesso, perché ricco di tante sfumature, è speciale! E’ un cantante dalla voce a dir poco formidabile, ed il suo stile è unico. Dagli inizi della sua carriera ha mostrato sempre una certa sensibilità, oltre al fatto di avere un cuore grande e dedito al prossimo. Le parole condivise con il grande pubblico sono totalmente inaspettate.

Esce il nuovo album Pelle di Marco Mengoni, ed il cantante è un fiume in piena: tanta è l’adrenalina che non riesce a non raccontare aneddoti sul proprio conto!

Le nuove canzoni con gli attesissimi testi da parte dei fan sono solo una parte della sua personalità. Perché ha davvero tanti messaggi da comunicare, e la sua sensibilità è un valore aggiunto.

Marco Mengoni e la rivelazione choc, lascia senza parole

Ancora una volta Marco Mengoni non passa inosservato, d’altronde è impossibile che accada, è una star amata da tutti. Di recente, il cantante è stato grande protagonista del trasloco di una collega, ma oggi finisce ancora una volta in prima pagina per un’altra ragiona. Si mostra sempre così riservato, ma in fondo ogni tanto gli piace chiacchierare.

Come già accennato, il 7 ottobre è uscito il nuovo album, e lui ne approfitta per fare quattro chiacchiere. Mentre delinea e chiarisce alcuni aspetti del proprio progetto, saltano fuori dettagli personali che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Il cantante ha fatto un test del DNA, la ragione? Vuole esprimere un messaggio ben preciso, vuole che “nella musica non ci siano barriere e confini”, perché l’obiettivo della musica è quello di unire.

Pelle insieme agli altri progetti Terra e Materia sono il frutto di un duro lavoro non solo musicale, ma anche umano. Soprattutto cerca di approfondire le contaminazioni degli altri stili, sperimentazione che da sempre lo affascina e che riesce a realizzare alla perfezione nei suoi brani.

Mettere insieme culture differenti è una scelta spontanea, forse il frutto del suo test del DNA da poco effettuato. Da questo ne risulta per solo il 35% italiano! Il restante 65% è tutt’altro, ritiene che la bellezza nella crescita di ognuno sta proprio nella scoperta e nell’apertura verso nuovi mondi.