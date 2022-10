Gianni Sperti non si nasconde più: la confessione cambia tutto a Uomini e Donne

Gianni Sperti di Uomini e Donne ha deciso di non nascondersi più e di rivelare come stanno davvero le cose all’interno e al di fuori del programma di successo di Maria De Filippi su canale 5.

Gianni Sperti da anni ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne insieme alla sua compagna di viaggio Tina Cipollari. L’opinionista commenta le vicende che vedono protagonisti sia i giovanissimi del Trono Classico che quelli più maturi del Trono Over.

Come tutti, nel bene o nel male, ha le sue preferenze tra chi si ritrova al centro degli studi Elios di Roma e durante il corso di una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine ha deciso di rompere il silenzio rivelando chi è riuscito a fare breccia nel suo cuore ammettendo come stanno le cose.

Uomini e Donne: Gianni Sperti esce allo scoperto e ammette tutta la verità

Gianni Sperti di Uomini e Donne durante il corso dell’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, dove c’è stata anche l’inedita confessione sulla malattia di Alessandro Vicinanza, ha ammesso di avere una preferenza per Ida Platano. Interesse che non aveva del tutto nascosto e che il pubblico di Maria De Filippi aveva intuito considerando che l’ha sempre difesa a spada tratta durante tutto il suo percorso.

“È una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei” ha spiegato durante il corso dell’intervista, ammettendo come stanno le cose per la prima volta anche se non ha risparmiato, seppur di rado, le critiche alla sua beniamina quando riteneva che avesse sbagliato, ma al tempo stesso le a sempre mostrato tutto il suo sostegno.

