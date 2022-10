Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza malato: la terribile scoperta a 16 anni

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta della sua malattia. Malattia che ha scoperto quando aveva soltanto 16 anni.

Alessandro Vicinanza da qualche tempo a questa parte è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dove si è fatto conoscere tra gli studi Elios di Roma grazie alla sua conoscenza con Ida Platano. Conoscenza che purtroppo non è andata come sperata ma che gli ha permesso di poter far parte del programma nel parterre maschile.

Il cavaliere ha sempre parlato della sua vita sentimentale all’interno del programma, ma per quanto riguarda il resto del suo privato ha sempre mantenuto un certo riserbo. Tant’è che di lui si sa poco e niente. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il giovane cavaliere ha raccontato di soffrire di una malattia molto rara e di aver scoperto il tutto quando aveva soltanto 16 anni durante quella che sembrava essere una semplice giornata al mare con i membri della sua famiglia.

Uomini e Donne: Alessandro Vicinanza parla per la prima volta della sua malattia

Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne, dove è arrivata una confessione bomba, ha rivelato di essere affatto dalla trombocitopenica autoimmune, una malattia che rende difficile la coagulazione del sangue.

Il tutto è stato scoperto quando aveva 16 anni durante una giornata in spiaggia con i suoi cugini quando ha notato le sue braccia e gambe ricoperti di lividi. Non appena ha notato il tutto, è stato portato in ospedale e dopo diverse analisi gli è stata diagnosticata la malattia. Malattia che grazie a tutte le cure necessarie era riuscito a gestire ma che di punto in bianco 5 anni fa è tornata a bussare alla sua porta riprensentandosi nello stesso modo in cui era apparsa la prima volta.

Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio rivelando per la prima volta della malattia che lo ha colpito e che non aveva mai condiviso con il pubblico del piccolo schermo degli italiani che ignorava totalmente le difficoltà che ha dovuto affrontare durante il corso del suo passato e che ancora oggi influenza la sua vita.